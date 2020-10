Primarul Dumitru Blejan are de rezolvat, din nou, situația alunecărilor de teren din comuna Scundu

În perioada imediat următoare, primarul Dumitru Blejan are de rezolvat, din nou, situația alunecărilor de teren din comuna Scundu: „În urmă cu 5 ani, când s-au alocat bani pe situații de urgență, au început lucrările la o alunecare de teren, pe o distantă de 700 de metri și 250 m lățime, plus consolidarea drumurilor afectate, poduri, podețe, etc, dar pe parcursul lucrării, au apărut neprevăzute și a crescut valoarea lucrării, față de banii pe care âi rimisem inițial. Pe diferența sumei, s-au făcut situații de lucrări, doumentații care au fost aprobate în ședința comitetului de situații de urgență, dar care nici până în ziua de azi nu s-au mai alocat”. Anul trecut, școala a fost modernizată, la fel dispensarul medical și s-au asfaltat niște drumuri. Edilul a amenajat și baza sportivă, iar acum așteaptă răspuns favorabil la cererile de finanțare pentru proiectele de modernizare a drumurilor pe care le-a depus la Ministerul Dezvoltării. În contextul pandemiei, primarul comunei Scundu, Dumitru Blejan, a luat măsuri stricte pentru protejarea Căminului de Bătrâni: „Trebuia să luăm rapid măsuri, unele poate mai puțin plăcute, dar important este că oamenii au înţeles că altă variantă nu este. Pe toată perioada, personalul medico-sanitar a stat câte 14 zile în cămin, fără să iasă. Din fericire, măsurile noastre au dat rezultate, nu avem nici o îmbolnăvire, rezidenţii noştri sunt sănătoşi, am suplimentat normele de hrană, am făcut eforturi dar a ieşit bine. Pe viitor vom fi la fel de vigilenţi şi cerem personalului aceeaşi responsabilitate ca până acum”. În acest an, primarul Dumitru Blejan și-a propus ca din bugetul local să reabiliteze baza sportivă și să amenajeze suprafața de joc: „Am aprobat în Consiliul Local alocarea unor fonduri pentru reabilitarea bazei sportive și așteptăm ca RAJDP să mai asfalteze 2 km din drumul județean”. Încă de anul trecut, primarul Dumitru Blejan a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale două proiecte pentru modernizare drumuri și iluminat public stradal, dar nu a primit răspuns. Primarul Drumitru Blejan este optimist și speră să primească finanțare pentru aceste proiecte care sunt în folosul comunității.