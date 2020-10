Mircia Gutau: Le transmit viitorilor consilieri din #Alianță Pentru Râmnic, să dea dovada de seriozitate și să înțeleagă că în Consiliul Local nu sunt pe maidanul unde se bate mingea

Partidele politice care în urma alegerilor locale din 27 septembrie au obținut un număr de mandate care să le asigure majoritate în Consiliul Local Rm. Vâlcea (PNL și USR PLUS) ne anunță că au semnat un protocol de colaborare locală intitulat Alianța pentru Râmnic. Cu # înainte, că așa e la modă! Citind comunicatul credem că alianța este pentru membri de partide sus pomenite, nicidecum pentru cetățenii orașului! Ce vor stimabilii viitori consilieri locali!?!

– Să reorganizeze aparatul administrativ al Primăriei gândindu-se, probabil că au de mulțumit lipitorii de afișe din campania electorală cu locuri de muncă. Le transmit războinicilor consilieri să citească Codul Administrativ: conform art. 129, alin. 3, lit. C, Consiliul Local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Din punctul meu de vedere actualul aparat administrativ al Primăriei este unul eficient, cu rezultate bune în crearea de proiecte și atragerea de fonduri europene!

– Să creeze un parc industrial! Pe care teren? Pe terenul prietenilor lor cu care fac afaceri in Râmnicu Vâlcea? Le reamintesc domnilor din alianță că în Vâlcea exista două parcuri industriale ( la Bălcești- 10,5ha si la Drăgășani -16,3ha) care au absolut toate utilitățiile necesare bunei desfășurări a activității oricărui investitor care dorește să vină în județul nostru.

– Transparență la nivelul întregii administrații publice locale! Le transmit că Legea 52/2003 a fost întotdeauna respectată, iar site-ul Primăriei Rm. Vâlcea găzduiește, transparent, toate anunțurile, bugetul, cheltuielile și materialele de Consiliu, la timp!

– PSD+PER au reușit în perioada guvernării locale să falimenteze CET Govora! Minciuni electorale, care continuă și acum. CET Govora nu este în faliment, iar construirea unei Centrale termoelectrice în cogenerare este un proiect care a demarat deja.

– Implementarea conceptului Smart City la nivelul municipiului Rm.Vâlcea! Le amintesc că la nivelul municipiului Rm. Vâlcea au fost implementate programe Smart City ( plata cu sms la parcări, e-ticketing la ETA, reabilitarea sistemului de iluminat din municipiu – în lucru, plata cu cardul a taxelor și impozitelor, wi-fi in locurile publice…), iar acest lucru ne preocupă în continuare!

Mai aflăm din comunicat că ambii viceprimari ( pe unul îl cheamă Virgil Pîrvulescu pentru Rm. Vâlcea!) vor respecta legalitatea actelor administrative! Ne bucurăm! Asta înseamnă că vor vota toate proiectele de hotărâre care sunt legale!

Ne mai spun membrii alianței că cetățenii orașului au transmis un mesaj ferm pe 27 septembrie. Așa este! Cetățenii orașului Rm. Vâlcea l-au ales primar pe Mircia Gutău, la o diferență de aproape 5000 de voturi față de al doilea clasat, pentru a duce mai departe proiectele și programele de dezvoltare ale orașului.

Le transmit viitorilor consilieri din #Alianță Pentru Râmnic să nu mai facă pe fetele mari, să dea dovada de seriozitate și să înțeleagă că în Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea nu sunt pe maidanul unde se bate mingea.

Mircia Gutău,

Primar