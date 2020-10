Mircia Gutau a anunțat ce atributii va avea “viceprimarul” Virgil Pirvulescu

Strategii care l-au dus in “impas” electoral pe Virgil Pirvulescu, sa-i explice acestuia ca viceprimarul e subordonat primarului! Sa-i explice cineva ca viceprimarul primeste sarcini de la primar, nu invers! Intr-o emisiune la Antena 3 Valcea, Pirvulescu a vorbit ca un… primar, uitând ca a pierdut alegerile la o diferenta destul de rusinoasa avand in vedere masiva investitie financiar-electorala!🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ La aceeasi televiziune, primarul Ramnicului, Mircia Gutau, a spus care vor fi atributiile lui Pirvulescu, in eventualitatea in care acesta va fi votat viceprimar de catre consilieri: marirea salariului minim in Ramnic la 3000 lei, aducerea investitorilor, realizarea Deltei pe Olanesti…