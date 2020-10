Ionel Roiban, un ciudat ”antreprenor IT” din Florida și președinte de ”comitet republican”, preia conducerea PMP Valcea

Un ciudat ”antreprenor IT” din Florida și președinte de ”comitet republican”, care a vrut să devină primar la Păuşeşti Otăsău, Ionel Roiban, a fost desemnat de conducerea nationala a PMP sa coordoneze activitatea organizatiei de la Valcea dupa rezultatul dezastruos de la alegerile locale. Principalul vinovat de esec, Nicolae Patru, a fost tras pe linie moarta de președintele Eugen Tomac.

Numai ca Ionel Roiban, prin prisma trecutului politic, ar putea sa duca PMP Valcea, cu brio, sub 1 la suta! Omul este un gargaragiu desavarsit, care a reușit marea performanta, in trecut, sa obtina 56 de voturi in comuna natala, Pausesti Otasau…

Premierul Ludovic Orban l-a numit în funcţia de consilier de stat pe Ionel Roiban, ale cărui merite principale par a fi calitatea de ”președinte al National Committee of Romanian American Republicans” și de apropiat al PMP-ului lui Băsescu și Tomac – scria presa nationala in luna mai.

Da, și este promovat ca ”apropiat al lui Donald Trump” în toată presa română. Că e adevărat sau nu, asta e o ceva cu semn de întrebare.

”De unde știm că Roiban e un apropiat al lui Trump?”, întreabă jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob, iar răspunsul este simplu: ”strict din știrile difuzate cu prilejul numirii lui în funcție, la propunerea lui Eugen Tomac, președintele PMP”.

Și, adăugăm noi, știri preluate – sau copiate – una după alta! ”Și cam atât. Fără nicio sursă a respectivei – și importantei – informații”, observă B.T. Iacob.

”Oricât ne-am străduit, noi nu am reușit să găsim nici măcar dovada că Roiban l-o fi văzut vreodată live pe Trump. Nici măcar dacă o fi, dacă nu un apropiat, măcar vreun depărtat al liderului de la Casa Albă”, scrie jurnalistul, care mai observă un aspect definitoriu în ziua de azi: ”nu apare vreo vreo poză cu cei doi, nici măcar pe siteul oficial al National Committee of Romanian American Republicans”.

Ați mai auzit așa ceva?… Cineva să-l fi întâlnit pe Trump și să nu aibă măcar o imagine alături de personajul-fenomen al zilelor noastre? Darămite unul care ”se ocupă de campania de realegere a lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al Statelor Unite”, după cum apare în prezentarea sa copiată la indigo de presa română.

Roiban apare însă în poză cu simpaticul Brad Parscale, șef de campanie al lui Trump, precum și într-o locație în care s-a aflat perechea prezidențială. Dar, Roiban nu apare în nici un cadru în care să se vadă Trump. Eh, ghinion… sau pozar prost!

Tot din documentarea săracă despre noul ”consilier” al lui Orban reiese că Roiban este stabilit de 20 de ani în Florida şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul IT. Un fel de antreprenor în IT:

”Am aflat doar din varii surse, că Roiban a absolvit Dreptul în anii 90 la Universitatea Ecologică din București, dar lucrează ca expert în software”, scrie B.T. Iacob, care se întreabă ”Cum ajunge un jurist cam subțirel din România inginer de sistem în SUA, fără a declara oficial o altă facultate de profil absolvită?”.

Ziaristul a mai aflat că Roiban locuiește într-un orășel din Florida, Boynton Beach, ”același unde locuiește și fosta soție a lui Marius Vecerdea, prietenul familiei Iohannis”. În trecut, Roiban a candidat fără succes la primăria orășelului, mai notează ”Inpolitics”.

Ei bine, aici venim cu o completare chiar din comuna natală a lui Roiban, Păuşeşti Otăsău din județul Vâlcea. Acolo unde, în 1996 Ionel Roiban devenea viceprimar PNŢCD.

Jurnalistul Traian Guminski de la ”Eveniment vâlcean” afirmă că pe vremea guvernării CDR, Ionel Sorin Roiban a plecat ”pe filiera premierului Radu Vasile cu mai mulţi aleşi locali cu o bursă destinată fermierilor”.

”Nu se mai întoarce în ţară niciunul din ei”, notează jurnalistul, completând foarte interesant – ”pe Guvernarea Băsescu fostul ţărănist ajunge, din transfug, pe cai mari şi îşi duce iubita şi băiatul rămaşi în ţară, în SUA. Sursele noastre spun că şi-a reunit familia pe filiera SIE, dar nu excludem ca şi vreunul din serviciile americane să-l fi racolat”.

Eh, sigur, chestiuni care trebuie dovedite. Deci jurist la ”Ecologică”, plecat ca fermier, devenit IT-ist? Și nu e totul…

Ziaristul vâlcean arată că în 2016, ”profitând de cetăţenia română şi de domiciliul încă trecut în acte ca fiind în România, deşi trăia de peste 20 de ani în SUA, participă la alegerile locale în Păuşeşti Otăsău din partea PMP şi obţine 56 de voturi”.

Care ”antreprenor IT” din Florida și președinte de ”comitet republican” vrea să devină primar la Păuşeşti Otăsău?! Și oare ce se întâmpla cu Trump în 2016 dacă Roiban ieșea primar și nu-i mai era alături?

Poate ne lămurește BT Iacob. ”Organizația prezidată de Roiban este un ONG non-profit ale cărui scopuri declarate în acte sunt ”promovarea bunăstării sociale etc. etc.” care, atenție ”Societatea nu poate participa sau interveni în nicio campanie politică în numele sau în opoziție cu niciun candidat pentru vreo funcție publică, într-o măsură care ar descalifica-o de la scutirea de impozit în temeiul secțiunii (…) ”.

”Altfel spus, e cam neclar în ce fel National Committee of Romanian American Republicans ar putea juca în vreun fel pentru Trump ori alt politician”, scrie B.T. Iacob, completând ”Și e foarte neclar cum se ocupă Roiban de actuala campanie din SUA a lui Trump, dar și de consilierea, la București, a lui Ludovic Orban”.

În urma unei investigații, jurnalistul află că Roiban a fost angajat la o firmă a vicepreședintelui PMP Cristian Petrescu, fost ministru al Dezvoltării, a invitat patru parlamentari într-o călătorie la New York – și, printr-o altă firmă, înregistrată în comuna vâlceană a suportat o parte din cheltuielile lui Toader Paleologu la primărie.

”Să tragem linie și să adunăm: partidul lui Băsescu împinge într-un post cu greutate în guvernul Orban pe cel care a lucrat în campania prezidențială pentru candidatul PMP, și a dat bani din buzunar pentru el, dar care ne e prezentat ca fiind membru (informație total falsă) al staffului de campanie al lui Donald Trump”, conchide Bogdan Tiberiu Iacob.

Jurnalistul Traian Guminski se întreabă ”cum îl va consilia pe premierul român fostul ţărănist, acum american?”

”Păi online. Va trimite probabil 2 mailuri din Florida lunar la cancelaria premierului şi va încasa din România o leafă de peste 4 mii de dolari. Bani buni pe pandemia asta chiar şi pentru un it-st american”, scrie jurnalistul vâlcean.

Ei bine, surpriza vine de la fosta purtătoare de cuvânt a a PMP, cunoscuta Magda Bistriceanu, superba brunetă descoperită de Mircea Geoană – și deținătoare a multor secrete din politică.

”Marele “apropiat” a lui Trump împărțea funcții pe Facebook și era un atârnător constant la toate adunările PMP-ului”, scrie Bistriceanu. ”Pe mine m-a făcut purtător de cuvânt al unui Comitet Național al Republicanilor, deși n-am fost niciodată pe acolo”.

Magdalena Bistriceanu completează: ”Fiului meu i-a scris că-l face reprezentant al tinerilor din SUA și l-a invitat la nu știu ce Congres în America, unde trebuia să plătească o taxă de 2500 de dolari”.

”Omul pare a fi mai degrabă un (…) . Ciudat e cum de l-au împachetat amândoi pe Orban”, încheie Magdalena Bistriceanu, care postează și un printscreen după un schimb de mesaje.

Sincer, chestia cu ”împachetatul” nu am înțeles-o… Adică unde și care ar fi problema?