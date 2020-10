Fostul presedinte al PRU Valcea, Florin Bragau, castiga licitatii de milioane de euro la Primaria Ramnicului si Consiliul Judetean Valcea! 

TUPEU. Continuăm seria dezvăluirilor despre afacerile falimentare de acum ale celebrului Florin Brăgău, consilier UNPR la Primăria Bujoreni, director la Centru Seaca şi, cu voia dvs. protejatul preşedintelui CJ, Ion Cîlea. Aşa cum am arătat în urmă cu 2 săptămâni, omul nostru a intrat în afaceri cu alte firme, însă nu a fost în stare să-şi plătească facturile. La vremea respectivă, Brăgău lucra cu 2 firme, calitatea sa oficială fiind aceea de director general.

Aşadar, întreaga tărăşenie a început în 2009 când Brăgău a cumpărat de la OLTCARN CONSTRUCT beton prin 2 firme SC ADRIDON SRL şi SC GENERA Group Construct SRL în valoare totală de aprox. 1,8 miliarde lei vechi. Despre falimentara firmă ADRIDON am scris în numerele trecute, acum o să ne ocupăm un pic de Genera Group Construct SRL. Datoria către firma omului de afaceri Nicolae Sofianu a firmei Genera este de 30.780,48 lei, bani pe care nu i-a achitat nici până în ziua de azi. Văzând că Brăgău nu are de gând să-şi achite datoriile, OLTCARN CONSTRUCT a intentat proces, cerând în primă fază ca Brăgău Florin să fie obligat în nume propriu la achitarea sumei de 30.870,48 lei, precum şi a penalităţilor contractuale, calculate de la data scadenţei şi până la plata integrală, plus cheltuielile de judecată.

În fapt, între Genera Group Construct şi OLTCARN a fost încheiat un contract de vânzare – cumpărare care a avut drept obiect vânzarea / cumpărarea de beton. Preţul contractului a fost stabilit la valoarea de 30.870,48 lei. Aşadar, în baza contractului a fost emisă şi factura fiscală de aceeaşi valoare din data de 30.10.2009, care a fost semnată şi însuşită de Brăgău. Potrivit clauzelor contractuale, Florin Brăgău şi-a asumat obligaţia de plată a c/v contractului atât în numele societăţii Genera Group Construct, cât şi în numele său personal, astfel că OLTCARN avea posibilitatea de a alege pe cine să acţioneze în judecată. Astfel, în data de 22 aprilie 2010, Judecătoria Rm. Vâlcea îi dă câştig de cauză firmei OLTCARN şi hotărăşte ca pârâtul Brăgău Florin să achite reclamantei suma de 30.780,48 lei, dobânda legală aferentă debitului de la scadenţă până la plata integrală şi la 1.847,15 lei cheltuieli de judecată.

Vine şi falimentul

Ulterior, OLTCARN Construct îşi urmează bătălia în justiţie şi solicită insolvenţa firmei Genera Group Construct. Mai apoi, în data de 13 mai 2005, Florin Brăgău introduce o cerere de intervenţie în interes propriu, prin care solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată împotriva Genera Group Construct de către Oltcarn Construct SRL. În această cerere, Brăgău arată că nu este de acord cu deschiderea procedurii de insolvenţă şi recunoaşte că deţine o funcţie de conducere, aceea de director general. (…) „Subsemnatul deţinând funcţia de director general al societăţii pentru care se solicită deschiderea procedurii insolvenţei, aşadar o funcţie de conducere, în condiţiile deschiderii acestei proceduri sunt pasibil de a răspunde cu bunuri proprii pentru acoperirea pasivului societăţii. Dacă subsemnatul nu va recurge la formularea prezentei cereri de intervenţie, m-aş expune în mod real la prejudicierea propriilor interese” – se arată în cerere.

Instanţele de judecată nu au fost impresionate de lacrimile de crocodil ale lui Brăgău şi în data de 27 octombrie 2010, Tribunalul Vâlcea admite cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei în cazul debitoarei SC Genera Group Construct SRL la cererea SC OLTCARN CONSTRUCT SA ŞI SC AS TRANS SRL. Cele două firme au motivat şi instanţa a reţinut că aceste creanţe au un caracter cert, lichid şi exigibil şi sunt dovedite cu facturile fiscale depuse la dosar. Firma AS TRANS s-a alăturat OLTCARN Construct, după ce s-a convins că Brăgău nu o să-şi mai achite datoriile. Aşadar între AS Trans şi Genera Group Construct s-au desfăşurat relaţii comerciale fiind încheiat un contract de prestări servicii în data de 29 octombrie 2008, în baza căruia s-au emis şi facturi fiscale. În data de 28.11.2008, Genera a făcut comandă pentru 35 tone de asfalt pe care creditoarea le-a livrat imediat. Deşi la începutul anului 2009, Genera a efectuat plăţi succesive în valoare de 52.701,90 lei, i-a mai rămas de achitat un debit de 62.302,79 lei.



Ulterior, în data de 25 februarie 2010, alături de OLTCARN şi AS TRANS, au mai solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă alte 13 instituţii şi societăţi comerciale. Este vorba despre SC ROTAKT SRL, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA, MUNICIPIUL RM. VALCEA – DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA, SC EDION SRL, CEC BANK – SUCURSALA RM. VÂLCEA, BANCPOST SA, NBG LEASING IFN SA, SC ROTRANS SRL, COFACE ROMÂNIA, CERAMICA SERVICE SA, SC STRABAG SRL, STAN VALENTINA şi SC BURTIS SRL. Aşadar, în data de 8 iunie 2011, Tribunalul Vâlcea dispune trecerea la faliment în procedură simplificată a SC Genera Group Construct SRL. Desemnează în calitate de lichidator judiciar pe SP EVILEX IPURL SRL şi dispune dizolvarea societăţii Genera, precum şi ridicarea dreptului de administrare. În acest dosar, un nou termen de judecată a fost stabilit pentru data de 21 mai 2014.

Asfalt tangou, marca Brăgău

La momentul când am aflat că Brăgău a achiziţionat 35 de tone de asfalt de la AS TRANS SRL, fireasca întrebare a fost aceea unde o fi folosit asfaltul, că doar nu şi-o fi betonat curtea proprie din Bogdăneşti?! A fost nevoie într-adevăr de ceva documentare, însă rezultatul este mulţumitor: mult preacinstitul nostru Brăgău a asfaltat drumurile din Bujoreni. Iată povestea pe scurt. În 2008, Brăgău, în calitate de director general al GENERA GROUP Consulting, a obţinut un contract de asfaltări rapide la Bujoreni, cu un termen de plată extrem de scurt, în valoare de 264.935,99 lei, la care se adaugă TVA de 42.300,70 lei. Cum bugetul a fost votat mai târziu, Primăria Bujoreni nu a putut achita la timp, activându-se penalităţile. În numărul nostru viitor, vă vom dezvălui cum a reuşit Brăgău să încaseze miliarde bune câştigate din pix, prin artificii la marginea legii. Amănuntele picante ale colaborării din Brăgău şi primăria Bujoreni vor face obiectul unui viitor articol de presă.

Brăgău se visează viceprimar la Bujoreni



Nu e suficient cât a muls din banul public al Primăriei Bujoreni, aşa cum am arătat în rândurile de mai sus, Florin Brăgău vrea să devină viceprimar, bineînţeles cu sprijinul necondiţionat al lui Ion Cîlea, pe care îl flutură în faţa oricui doreşte să-l asculte. Numai că primarul Alexandru Roşu a aflat deja câte parale face Brăgău şi nu are de gând să şi-l bage-n casă. Deja, ambiţiile politice ale lui Brăgău sunt arhicunoscute şi degeaba încearcă să-şi ascundă trecutul afaceristic pentru că acesta vine peste el. Un ţepar tot ţepar rămâne, oricât de mult şi-ar schimba hainele şi ar încerca să pară un onorabil consilier local, dar un şi mai onorabil director.

Îl avertizăm pe Brăgău că suntem cu ochii pe activităţile sale, care sunt dintre cele mai diverse, şi monitorizăm deja cu interes cum a trimis oameni la muncă în Italia prin intermediul firmei Brăgău Florin Consulting, dar şi cum a ţepuit alte câteva primării din judeţ pe o aşa zisă consultanţă pentru proiecte europene.

(va urma)