Fosta sefa AEP, valceanca Ana Maria Patru, achitata definitiv pentru acuzatiile de trafic de influenta si spalarea banilor

Fosta sefa AEP Ana Maria Patru a fost achitata definitiv, miercuri, 7 octombrie, de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul in care era acuzata DNA de trafic de influenta si spalarea banilor, pentru ca ar fi cerut “spaga” suma de 275.000 de euro – anunta ziare.com

Curtea de Apel Bucuresti a mentinut o decizie similara data de Tribunalul Bucuresti in ianuarie 2020. Concret, judecatorii au respins apelurile facute in acest caz. Judecatorii au constatat ca Ana Maria Patru a fost retinuta pe 15-16 noiembrie 2016 si arestata preventiv si la domiciliu in perioada 16 noiembrie 2016- 17 februarie 2017. Instanta a ridicat sechestrul asigurator pus de procurorii DNA pe mai multe bunuri ale Anei Maria Patru.

“In baza art. 421 pct.1 lit. b Cod procedura penala respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si inculpata Patru Ana – Maria impotriva sentintei penale nr. 18/F din data de 13.01.2020 a Tribunalului Bucuresti – Sectia I a Penala, pronuntata in dosarul nr. 47338/3/2016. In temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. In temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedura penala obliga apelanta la 300 lei cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva,” este minuta Curtii de Apel Bucuresti, conform portalului instantelor.

Cazul era pe rolul instantelor din decembrie 2016.

Acuzatiile DNA

Potrivit procurorilor DNA, in perioada aprilie – iunie 2008, Patru, in calitate de vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente – functie cu rang de secretar de stat – a pretins, iar in anul 2009 a si primit de la reprezentantii unei societati comerciale suma de 210.000 de euro reprezentand contravaloarea unui anumit imobil situat in Bucuresti.

In schimb, aceasta a promis ca va sustine derularea in bune conditii a unui contract incheiat de acea societate cu AEP, precum si ca va sustine firma sa obtina si sa deruleze contracte viitoare, fapt care s-a si realizat.

Anchetatorii sustin ca, in cursul anului 2009, Ana Maria Patru “a disimulat provenienta sumei”, folosind un circuit financiar fictiv care a constat in derularea unor operatii comerciale intre mai multe societati comerciale, intre care firma beneficiara a contractului cu Autoritatea Electorala Permanenta si o firma controlata de Ana Maria Patru prin sotul ei.

“In cursul anului 2011, tot in calitate de vicepresedinte al A.E.P., inculpata Patru Ana Maria a pretins de la reprezentantii aceleiasi societati comerciale contravaloarea unui autovehicul marca Land Rover din care a primit suma de 15.000 euro, in schimbul promisiunii ca va sustine derularea, in bune conditii, a unor contracte de servicii, incheiate de societatea respectiva cu A.E.P. De asemenea, inculpata a promis ca va sustine societatea sa obtina si sa deruleze contracte viitoare, fapt care s-a si realizat”, se mai arata in comunicatul DNA.

Tot in 2011, spun procurorii, Patru a pretins si a primit suma de 50.000 euro de la administratorul unei alte firme, intervenind in schimb la ministrul Economiei, astfel incat omul de afaceri sa fie primit in audienta, fapt care s-a si intamplat la scurt timp de la interventia Anei Maria Patru.

Cu banii proveniti din cele doua fapte de trafic de influenta Ana Maria Patru a cumparat un autovehicul Land Rover, iar pentru a ascunde identitatea adevaratului proprietar si beneficiarul real al acestuia, in acelasi an, l-a inmatriculat pe numele unei alte persoane.

Mai are un dosar pe rolul instantelor

Intr-un alt caz aflat pe rolul instantelor din decembrie 2017, Ana Maria Patru este judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani.

Este vorba de un dosar in care este acuzata ca a cerut de la Siveco un milion de euro si a primit 600.000, sustinand ca va interveni la directorul unei institutii sa solutioneze in mod favorabil o investigatie care privea firma de software.