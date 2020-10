Experiment la nivelul unei scari de bloc: Gradul de nesimtire, masurat in vreme de pandemie!

Gradul de bun simt sau nesimtire al unui popor poate sa fie masurat chiar si printr-un simplu experiment la nivelul unei scari de bloc. Oricat de banala, aiuritoare, necredibila vi s-ar parea afirmatia, ei bine eu cred ca dupa ce veti citi argumentatia urmatoare imi veti da dreptate cei mai multi dintre voi, dragi cititori de bun simt si buna credinta.

Haideti sa intram direct in subiect: de aproximativ doua luni pe usa de la intrare in scara blocului unde locuiesc, administratia de proprietari a lipit un afis imens pe care scrie: PURTAREA MASTII DE PROTECTIE (ANTI-COVID 19) ESTE OBLIGATORIE!!! Masura a fost adoptata de catre Directia de Sanatate Publica dupa ce pe scara au fost inregistrate 3 cazuri de infectare cu Covid, pornind de la o vecina – cadru medical, care anterior infectarii nu a purtat nicio secunda masca! Atat ea cat si restul familei!

Stop cadru! Pe scara locuiesc ingineri, militari, jandarmi, pianisti, lautari, samsari de masini, smecherasi de la alba-neagra, profesoare, invatatoare, medici, asistente, procurori, pensionari, functionari bancari – ce sa mai – toata fauna sociala este reprezentata, vreau sa subliniez ca vecinii, cei mai multi dintre ei, au studii superioare, adica se presupune ca sunt oameni cu… scaun la cap! Reluam povestirea, mai bine spus argumentatia!

Asadar, dupa cele trei infectari si dupa ce s-a lipit afisul respectiv privitor la obligativitatea purtarii mastii in interiorul scarii, cati locatari credeti ca au purtat masca?! In afara de subsemnatul si familia, vreo trei vecini din 56! Si ne priveau ca pe niste extraterestri pe noi, cei care purtam masca, ba unii mai si radeau in barba, cu glumele de prost gust aferente suierate printre dinti ironic-ofensator. Nici acum cand, prin lege, TOATA LUMEA, IN TOATE SPATIILE ATAT INCHISE, CAT SI DESCHISE trebuie sa poarte obligatoriu masca de protectie, smecherasii mei de vecini nu poarta masca! Hai sa nu fiu rau, acum din 56 – poarta vreo 10 masca! Restul incalca cu nonsalanta prevederile legale in vigoare si, culmea tupeului, ne reproseaza, ca de ce indraznim sa dezinfectam casa scarilor sau liftul!

Sunt convins ca aceasta este situatia in peste 90 la suta din comunitatile locale. Ce ziceti, cam care credeti ca este nivelul de nesimtire din tarisoara noastra, Romania?!

Tiberiu Pirnau

