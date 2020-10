Eugen Tomac a luat-o razna! L-a numit pe un Pacalici – presedinte la PMP Valcea! DEMISII IN LANT!

Demisii in lant la PMP Valcea dupa ce Eugen Tomac, presedintele partidului, si-a numit un prieten, pe numele lui Ionel Roiban, sef al Organizatiei Judetene Valcea. Secretarul general al partidului, Cristina Covaci, sufletul echipei de la PMP Valcea si principalul sustinator financiar, si-a dat demisia din functie. Gestul Cristinei a fost urmat de un val de demisii, numerosi membri ai PMP Valcea, aratandu-si solidaritatea cu fostul secretar general al filialei. Surprinzator, dinozaurul Pacalici politic Nicolae Patru a cazut in… sus si ramane in varful PMP Valcea!

Cristina Covaci: Țin sa anunț public,ca astăzi 11.10.2020 demisionez din funcția de Secretar General al filialei PMP,am intrat in politica cu convingerea ca voi reusi sa schimb ceva,am muncit foarte mult crezând ca e un partid unde primeaza meritocratia,au fost rezultate destul de slabe având in vedere polarizarea voturilor dintre cele doua mari partide PNL și PSD,a fost foarte greu ca tânăr in politica,te lovești de multe necunoscute…am muncit 5 tineri pe tot județul zi și noapte.

Rezultatele slabe nu mi le pot asuma in totalitate atâta timp cât Presedentia Filialei nu a fost la mine , candidatura nu a fost a mea,eu am fost doar cu munca și cu susținerea finanaciara , sfârșind prin a fi dezamăgită total !!

Demisionez deoarece nu pot lucra in continuare in același tandem și fără motivatie,dacă am fi primit o locomotiva care știa sa aprecieze omul și munca,rămâneam!

Nu mai accept sa fiu condusă și de noul președinte Ionel Roiban sa ajung din nou la eșec după munca asiduă!

Oamenii onesti și muncitori niciodată nu sunt apreciați,doar folosiți!

Mult succes PMP!!!!