Eugen Neata: Candidez pentru un nou mandat de deputat al PSD Vâlcea!

Candidez pentru un nou mandat de deputat al PSD Vâlcea.

Acum două zile mi-am depus la partid dosarul de candidat pentru un nou mandat de deputat, conform procedurii stabilite de Partidul Social Democrat.

Mâine va fi votul final al colegilor mei social-democrați vâlceni pentru numele celor care candidează pe această listă.

Am deschis acest document cu o scrisoare de intenție și am continuat cu o sinteză a activității mele parlamentare în perioada 2016-2020 și cu un plan foarte scurt de lucru în mandatul 2020-2024.

Sunt foarte mândru să fac public acest document pentru că el conține toate obiectivele mele viitoare, modul în care am înțeles să acționez în echipa Partidului Social Democrat în județul Vâlcea și ceea ce cred eu că este foarte important pentru reprezentarea județului nostru în Parlamentul României. Am muncit în ultimii ani pentru legi mai drepte, mai clare și mai utile și cred că o pot face în continuare cu și mai mult succes. Numai în acest mod ne putem situa întotdeauna pe primul loc în competiția politică județeană și națională! (am anexat câteva file introductive din dosarul de candidat, cel care conține 40 de pagini; doritorii pot obține prin email dosarul complet, la cerere, în format .pdf)