De ce să investești într-un espressor automat de cafea pentru acasă sau la serviciu?

Românii cheltuiesc în fiecare lună pentru cafeaua de acasă, un buget total de peste 20 de milioane de euro. În medie, asta înseamnă aproximativ un euro pe cap de locuitor. Dar dacă pornim de la premisa că adolescenții și copii sub 14 ani, care constituie un procent de aproximativ 20% din populația României, nu beau cafea, la fel ca și persoanele care preferă ceaiul sau alte băuturi, banii pe care îi cheltuiesc de fapt băutorii de cafea sunt mult mai mulți.

De asemenea, în acest calcul nu sunt incluse și cafelele sau alte băuturi pe bază de cafea băute la restaurant sau cumpărate de la tonomate.

Cea mai ieftină cafea pe care poți s-o cumperi în oraș este de aproximativ 2-3 lei la tonomat și 5 lei la magazine precum 5 To Go sau Inmedio. La cafenele și restaurante, prețurile sunt mult mai piperate și cele mai ieftine produse pot fi cumpărate cu un minim de 8-9 lei dacă este vorba de un espresso simplu sau o cafea americano și ajung chiar și până la sume de 20 de lei dacă ne referim la Cappuccino, Latte Macchiato, Irish Coffee, Mozzart Coffee sau Espresso Sorbetto. Și cum cafeaua este cea mai populară băutură din restaurantele și cafenelele românești, socotind chiar și o singură cafea în oraș pe săptămână, ajungem la concluzia că românii cheltuiesc sume impresionante pentru această simplă plăcere nevinovată.

Cum să te bucuri de cea mai bună cafea, dar să nu fie nevoie să cheltuiești o avere pentru ea?

Mulți români băutori de cafea investesc în pasiunea lor zi de zi. Și chiar dacă nu cumpără în fiecare zi câte o cafea extravagantă, nu ar refuza niciodată una bună și de altfel, scumpă. Din fericire însă, există și metode prin care poți să te bucuri de diferite specialități de cafea, fără să cheltuiești mult.

Echipa site-ului Homedelux, un motor de căutare unde poți să găsești peste 50.000 de produse de cea mai bună calitate, a studiat cu atenție piața românească și a conceput zeci de articole premium care să te ajute să găsești cele mai bune produse, inclusiv cel mai bun espressor automat de cafea.

Printre principiile care stau la baza alegerii unui espressor automat de cafea se numără dimensiunile aparatului, fiabilitatea sa, volumul recipientului de apă, gama de funcții și setări, precum și multe alte aspecte. Nu poți să te ghidezi doar după design și culoare și să te aștepți să găsești un espressor care să-ți satisfacă toate dorințele și nevoile. Dar pe de altă parte, procesul de selecție nici nu este atât de dificil dacă te raportezi la ghidul de cumpărare postat pe Homedelux.

Un espressor bun necesită o investiție considerabilă. Dar această investiție se amortizează rapid, mai ales dacă ești unul din băutorii împătimiți de cafea.

În afară de îndrumătoarele la cumpărături, tot cu ajutorul site-ului Homedelux poți să găsești și cele mai frumoase piese de mobilier și accesorii pentru casă și grădină. Produsele listate sunt convenabil împărțite în categorii în funcție de spațiul din locuință unde se potrivesc și astfel, ca să economisești timp, poți vizualiza exclusiv categoria bucătărie, dacă ai nevoie de accesorii de bucătărie; categoria dormitor, dacă îți dorești perne sau așternuturi și așa mai departe.