De ce este useristul Andrei Gheorghiu “masochist”… Alianta Ciolanului la CL Râmnicu Vâlcea!

Dupa ce aproape un an i-au umilit si insultat pe useristii valceni, acum liberalii au ajuns la mana USR! Astazi, conducerea liberala a pupat papucii lui Andrei Gheorghiu si i-au promis luna de pe cer daca fac impreuna majoritate in CL si le voteaza viceprimarul. O greseala fatala, in perspectiva alegerilor locale de peste 4 ani, ar fi votul userist pentru Virgil Pirvulescu in functia de viceprimar! Asa USR si-ar anula de pe-acum orice sansa la Primaria Ramnicului in 2024!

Comunicatul PNL:

Astăzi, 2 Octombrie, 2020 împreuna cu Alianța USR-PLUS am început construcția parteneriatului pentru Consiliul Local al Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Am convenit asupra protocolului de colaborare, urmează ca acesta să treacă, spre aprobare, prin forumurile decizionale ale partidelor.

Așa cum am promis împreună Deschidem Orașul și Dăm Voce Cetățenilor!

