Constantin Bărzăgeanu: Primăria Mihăeşti face extinderi la reţeaua de gaze pe o lungime de 10 kilometri

În această perioadă, primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, face extinderi la reţeaua de gaze, în sumă de 4 milioane de lei, pe o lungime de 10 kilometri: „Acest proiect a fost una dintre cerinţele primordiale ale comunităţii. Astfel, au fost depuse multe dosare din partea cetățenilor pentru branșarea la gaz și s-a aprobat proiectul care cuprinde 30 de străzi, pe care se execută lucrările de extindere la rețeaua de gaz”. Prin Hotărărea nr. 24/2020, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat realizarea investiţiei „Lucrări suplimentare la contractul de lucrări «Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Mihăeşti»”, la suma de 100.000 de euro. Din fondul de rezervă bugetară și fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, Executivul a alocat suma de circa 9 miliarde de lei vechi pentru lucrări de punere în siguranță a platformei drumului de interes local ,,La Mecu” și pentru refacerea zonelor afectate în punctul „Băduț”, precum și pentru refacerea acostamentelor, șanțurilor și podețelor din satul Bârsești, adiacente drumului naţional 67. În acest moment, primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, lucrează intens la dispensarul din comună, urmând ca, până la finalul anului, să fie încheiat proiectul: „Avem multe proiecte la care lucrăm, în satul Măgura construim rigole. Tot din bugetul local facem o extindere a iluminatului public şi începem lucrările la giratoriul de pe DN 67, la Plute. Tot pentru cetăţenii localităţii, am depus diferite cereri către instituţiile capabile să îi ajute pe oamenii ale căror culturi agricole au fost devastate de grindină”. Prin Hotărărea nr. 22/2020, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale pe strada Duzilor, din satul Buleta”. S-a mai aprobat încheierea contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuţie, urmând ca ulterior, investitia să fie cedată in folosinţa in patrimoniul Distrigaz Sud Reţele. Încă de la începutul acestui an, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat proiectul şi indicatori tehnico-economici corespunzători investiţiei „Înfiinţare zonă agrement în comuna Mihăeşti”, proiect finanțat prin fonduri europene.