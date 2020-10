Camere de supraveghere la pret mic: vezi cele mai avantajoase sisteme de monitorizare pentru exterior

Astazi, achizitia unui sistem de supraveghere nu mai necesita sume foarte mari de bani. La preturi extrem de accesibile, gasesti echipamente tehnice moderne, de ultima generatie, care iti permit o monitorizare completa, atat in interiorul locuintei, cat si la exterior.

Cu un buget minim, poti cumpara atat un sistem performant, cat si un echipament acceptabil, pentru ca diferenta consta in nivelul tau de informare. In intampinarea ta venim cu recomandari avizate: iata cele mai bune camere supraveghere low cost.

Dahua, 4 camere de supraveghere, DVR + accesorii, la mai putin de 600 RON

Un sistem de supraveghere excelent pentru exteriorul locuintei este cel de la Dahua, care vine la pachet cu 4 camere de 2 MP. DVR-ul cu 4 canale video inregistreaza imaginile captate de camere non-stop sau dupa un orar prestabilit de tine. Are o buna detectie la miscare si inregistreaza imaginile clar. Le poti urmari atat live, cat si inregistrare, chiar si de pe telefonul mobil. Exista o aplicatie speciala, compatibila atat cu sistemul de operare Android, cat si cu iPhone. Odata cu DVR-ul vei primi un QR code, pe care atunci cand il scanezi, il poti folosi pentru descarcarea aplicatiei. Mai mult, iti permite activarea notificarilor in caz de miscare a camerelor, lipsa semnal video, erori de hard disk, mascarea device-urilor si nu numai.

Hikvision, 4 camere de exterior + DVR, la mai putin de 700 RON

Un brand cu notorietate in acest domeniu, Hikvision, este alegerea ideala pentru un sistem eficient de monitorizare. Desi nu vine la pachet cu accesorii, beneficiezi de 4 camere de exterior de 3 MP, cu IR de 20 de metri, si de DVR-ul cu 4 canale. Camerele turbo ofera imagini clare de pe timpul noptii, chiar si atunci cand conditiile de iluminare sunt precare. De la o distanta de pana la 20 m, imaginile capteaza tot ceea ce se intampla in exteriorul casei tale. Lentila are, in schimb, un unghi fix de vizualizare. Din acest punct de vedere, acest sistem de supraveghere se preteaza doar pentru monitorizarea generala a zonelor, pentru ca nu exista posibilitati de reglaj. Distanta focala e de 2.8 mm. Camerele au o carcasa rezistenta, durabila.

Dahua, DVR, camere de supraveghere, accesorii si cabluri: totul inclus, la mai putin de 1000 RON

Un alt sistem de monitorizare care merita toata atentia ta este tot de la Dahua, de data aceasta mult mai performant si mai complet decat cel din prima categorie. Contine nu mai putin de 4 camere de exterior, a cate 2 MP, cu o lentila fixa de 3.6 mm. In plus, vine la pachet cu sursa de alimentare, mufe, hard disk special de supraveghere, cablu coaxial si alte accesorii utile, indispensabile pentru un montaj corect. Cu mai putin de 1000 RON, poti sa te bucuri de un sistem complet de monitorizare. Vei putea supraveghea zona generala din exteriorul gospodariei, pentru a identifica orice potential risc asupra locuintei tale. Dahua este un brand cunoscut si apreciat in domeniul echipamentelor tehnice pentru supraveghere video.

La E-camere.ro ai cele mai bune preturi la camere supraveghere exterior

Preturile speciale pentru echipamentele tehnice listate mai sus fac parte din oferta E-camere.ro.

Acest magazin iti ofera garantie, transport gratuit la anumite produse si o varietate de camere supraveghere exterior din care sa alegi produsul potrivit pentru tine. Ofertele se tin lant in acest magazin de incredere.

