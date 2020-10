ALERTA! Paturile de Terapie Intensivă pentru pacienții cu COVID-19 din județul Vâlcea sunt pline!

Paturile de Terapie Intensivă pentru pacienții cu COVID-19 din județul Vâlcea sunt pline. Prefectul județului a precizat, pentru G4Media.ro, că se mai eliberează câte un loc, dar și acesta se ocupă foarte repede.

Prefectul a precizat că în Vâlcea situația ocupării secțiilor covid este următoarea: Secția de Boli Infecțioase de la spitalul județean are un grad de ocupare de 90-95%, spitalul de la Horezu este ocupat în proporție de 80%, secția de la Brezoi are un grad e ocupare de sub 50% și este în procedură de operaționalizare și o secție la Drăgășani.

Prefectul a precizat că, deși luni Vâlcea avea cea mai mare rată de incidență a cazurilor COVID-19 în ultimele 14 zile, județul are cea mai mică rată a mortalității din țară, fiind înregistrate până acum 36 de decese din 2270 de cazuri.