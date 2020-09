Vasile Sorin Vasilache, candidat PSD la Primaria Baile Olanesti: APROAPE DE OAMENI, PENTRU OAMENI!

Primarului oraşului Băile Olăneşti, Sorin Vasile Vasilache, în acest mandat a betonat străzile Prislop și Padinii, cu fonduri de la bugetul local. Aceste lucrări au venit în completarea celor pe care le-a realizat în 2018, este vorba despre lucrări de reparaţii la străzile Cascadei, Valea de Case, strada Mihai Eminescu, strada Pieţei şi Cumpăna. Au fost lucrări de asfaltare, betonare, pe străzi care au prezentat înclinaţii şi care nu puteau fi reparate decât prin betonarea acestora.

Primarul Sorin Vasile Vasilache a reabilitat şi a dat în folosinţă in 2018 podul nereparat de 57 de ani. Acesta a fost construit în 1961, fiind puternic afectat de inundaţiile din perioada aprilie-iulie 2014. Prin reconstructia lui , a fost redat accesul in conditii de siguranta catre cele patru localitati componente ale orasului: Tisa, Gurguiata ,Pietrisu si Comanca cat si accesul spre cele doua lacasuri religioase : Schitul Bradu si Manastirea Comanca.

Primarul Sorin Vasile Vasilache a inaugurat in 2019 Grădinița cu Program Prelungit din Băile Olănești. Noul sediu al unității preșcolare a fost dotat cu mobilier nou, are amenajate săli de curs, pentru 40 de copii, iar clădirea a fost renovată termic, schimbandu-se acoperișul. În afara sălilor de curs, grădinița are amenajată o bucătărie, o sală de mese si dormitoare moderne. Unitatea preșcolară a fost amenajată și dotată cu finanțare de la Primăria Băile Olănești. Cladirea gazduieste la parter si Postul de Jandarmerie Montana ce a fost dotat cu aparatura de ultima generatie. Acest post de Jandarmerie Montana va deservi în special zona Parcului Național Buila Vânturarița, o zonă destul de periculoasă pentru cei care aleg să se aventureze pe traseele montane cat si pentru paza locuitorilor din statiune.