Vasile Iliescu, candidat PSD la Primaria Berbesti: Am încredere în Dumnezeu și în puterea noastră de a schimba in bine lucrurile

Candidez cu speranță și încredere că proiectele pe care le-am propus vor contribui la dezvoltarea economică, socială și culturală de care Berbeștiul are atâta nevoie.

Sunt un om al faptelor, mă caracterizează determinarea, integritatea și lucrul bine făcut, de aceea am ales sa am lângă mine o echipă puternică, oameni ai locului care cunosc ca și mine nevoile comunității noastre. Am încredere în Dumnezeu și în puterea noastră de a schimba lucrurile. Sunt conștient că schimbarea cere timp, însă orașul nostru are nevoie de un suflu nou, de o altă viziune.

Da, împreună putem!

#IliescuVasilePrimar

#PSDBerbesti

#ConstantinRadulescuCJValcea

