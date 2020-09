Tot ce trebuie sa stii despre o campanie Google Adwords. Metoda eficienta de a imbunatati prezenta unui brand in mediul online

Cea mai eficienta metoda de a imbunatati rata de conversie a website-ului, adica tot mai multi vizitatori sa devina clienti, o reprezinta folosirea de campanii Adwords eficiente. Ca sa iti atingi acest scop trebuie sa fii cat mai vizibil in online, astfel incat sa fii foarte usor de gasit. Odata gasit, vizitatorii pot cauta produsele si serviciile tale, astfel ca vei aveai posibilitatea reala de a-ti imbunatati rata de conversie a website-ului.

O campanie Google Adwords isi propune sa impulsioneze vizitatorul, astfel incat sa il determine sa faca un click, sa efectueze un apel telefonic ori sa descarce o aplicatie.

Alegerea cuvintelor cheie

Cuvintele cheie joaca un rol important in succesul campaniei Adwords si alegerea corecta a acestora face diferenta dintre succes si esec. Ele trebuie sa se muleze pe intentia celor care te viziteaza. Daca reusesti gruparea acestor cuvinte cheie pe teme, grupuri, atunci poti sa obtii relevanta dorita. Daca esuezi in acest demers, atunci trebuie sa aduci imbunatatiri cat mai urgent. In acest sens, poti modifica anuntul, poti muta cuvintele in alte grupuri, fa orice crezi necesar pentru a trece repede peste acest incovenient.

Forma anuntului pentru o campanie Google Adwords

Anuntul trebuie sa fie unul de calitate, autentic, bazat pe cuvinte cheie potrivite, care sa faca vizitatorul sa actioneze. Traficul trebuie astfel directionat exact acolo unde este dorit, respectiv pe pagina de produs sau serviciu. Este oportun sa ai si extensii de anunturi bine gandite inca de la inceput, astfel incat sa imbunatatesti constant rata de click. Anuntul tau poate primi un scor de calitate de la 1 la 10. Daca ai reusit sa fie 10, cu certitudine ai economisit bani pentru ca ajungi sa platesti mai putin pe click. Scorul depinde insa de calitatea paginii de destinatie, de rata de click, si nu in ultimul rand de calitatea anunturilor.

Timpul de rulare al campaniilor AdWords

Este evident ca fiecare isi doreste ca rezultatele sa apara imediat, daca se poate chiar de „acum”, insa de cele mai multe ori nu este chiar asa. Campaniile Adwords testeaza in permanenta, asa ca daca ti-ai imaginat ca o sa obtii inca de la inceput conversia asteptata, s-ar putea sa fii dezamagit. De abia dupa o perioada de cel putin o luna de la demarararea campaniei, după un sir de incercari pe anunturi, pagina de destinatie, cost, poti realiza intr-o mare masura imaginea de ansamblu si, deci, sa iti definesti traseul pe care sa il parcurgi in continuare.

Daca doresti performanta si stii ca aceasta se bazeaza strict pe rata de conversie, atunci o atenta monitorizare te va face sa realizezi daca o campanie aduce rezultate sau nu. Pana la urma, vanzarile din online iti garanteaza ca bugetul alocat nu va depasi cuantumul programat.

Cum garantam reusita campaniilor Adwords?

Fiecare afacere are particularitatile sale, prin urmare nu exista o strategie miraculoasa care sa iti garanteze peste noapte succesul asteptat, insa daca imbini caracteristicile afacerii cu „jocul” pietei si ai puterea de a analiza corect dinamica de piata si de consum, atunci succesul este la un click distanta.

