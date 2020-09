Sorin Romcescu, candidat PSD la Primaria Slatioara, este un om de bună credință care face treabă pentru comunitate!

Îl susținem pe Sorin Romcescu pentru Primăria Slătioara din multe motive:

🔴 pentru onestitatea si bunul simț manifestate în întreaga activitate.

🔴 pentru că este un om de bună credință care deține știința, instrumentele și voința reală de a face treabă pentru comunitate.

🔴 pentru că nu învață să devină Primar, el este Primar.

🔴 pentru că Slătioara arată cu adevărat altfel.

Constantin Radulescu, presedinte PSD Valcea

“Sunt fiu al comunei Slătioara, născut şi crescut aici, iar de profesie sunt economist. În cei 50 de ani de viață, prin funcțiile ocupate de-a lungul timpului, am acumulat o experiență administrativă, în patru mandate, unu de viceprimar (în perioada 2004-2008) și trei de primar al comunei Slătioara.

În calitate de primar, am încercat ca, toate demersurile pe care le-am întreprins să fie în interesul comunităţii, conştient fiind de gradul de responsabilitate pe care mi l-am asumat. Sunt mulţumit că am reuşit să le induc colegilor simţul răspunderii funcției publice, spiritul eficient şi atitudinea tolerantă, şi să le trezesc setea şi dorința de mai bine.

Succesul obținut prin proiectele realizate, care au contribuit la creșterea calităţii vieţii în comunitate, mă determină să îmi doresc să mă autodepășesc și să atrag investiții care să dezvolte și mai mult comuna, pentru binele cetățenilor ei”

CRISTIAN SORIN ROMCESCU PRIMAR SLĂTIOARA

LISTA DE CONSILIERI LOCALI

• Romcescu Cristian Sorin

• Ştefan Cornel

• Ghiţescu Ion Igrid

• Trană Constantin Dănuţ

• Ţâţa Vasile Sorin

• Drăgulescu Constantin

• Riza Mădălina Elena

• Săraru Alexandru

• Stămătoiu Angela Anca

• Rădulescu Ana Maria

• Geanovu Constantin

• Ilie Vasile

• Ţolea Cristian

• Ureche Emil

• Terteci Toma Adrian

• Simptea Adrian

• Angheluţă Luigin Sebastian

Realizat de SC Vila Press SRL

Comandat de Partidul Social Democrat Valcea

CMF 212000019