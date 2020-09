Sorin Gheorghe GHIŢĂ, candidat PER la Primaria Vladesti: Mă simt mai pregătit ca oricând pentru a conduce destinele acestei comunităti! 

Sorin Gheorghe GHIŢĂ, candidat PER la Primaria Vladesti: Mă simt mai pregătit ca oricând pentru a conduce destinele acestei comunităti!

Stimaţi Vlădeşteni,

Mă prezint, din nou, în faţa dumneavoastră, solicitându-vă încrederea şi sprijinul pentru a putea continua ceea ce începuserăm împreună în urmă cu 4 ani, fiind silit în mod nedrept să întrerup după nici măcar un an de mandat. Spun nedrept deoarece am fost înlăturat doar pentru că am vrut sa avem o şcoală frumoasă, copii care să aibă unde să înveţe şi părinţi mulţumiţi de ei. Din păcate, scena politică şi interesele personale ale unor politicieni au determinat înlăturarea mea, folosindu-se de o lege emisă de ei tocmai pentru îndepărtarea celor care prin munca şi corectitudinea lor au câştigat încrederea cetătenilor.

În cei 11 ani, cât am condus Instituţia Primăriei Vlădeşti, am pus experienţa dobândită ca inginer, profesor, antreprenor şi manager în slujba nevoilor reale ale comunităţii, pentru ca fiecare vlădeştean să se poată bucura de conditii decente de trai.

Astăzi, când se desfăşoară alegerile pentru funcţia de prim edil al comunei Vlădeşti, mă simt mai pregătit ca oricând pentru a conduce destinele acestei comunităti în următorii 4 ani, astfel încât satele Vlădeşti, Priporu, Pleaşa, Trundin şi Fundătura să devină cele mai apreciate şi râvnite din judeţul Vâlcea. Pentru realizarea acestei dorinţe îmi propun să avem gaze naturale la toate locuintele din Vlădeşti, asfalt, curent electric, apă şi canalizare până la ultima casă de pe fiecare stradă, o şcoală unde toţi copiii să fie mândri că învaţă, o localitate curată, cu trotuare terminate şi o primărie a locuitorilor din Vlădesti care să nu fie folosită pentru interese personale. Vreau ca Vlădeştiul să fie familia mea şi a tuturor locuitorilor deopotrivă.

Candidatura mea şi a echipei mele de consilieri pe listele Partidului Ecologist poate fi, în actuala conjunctură, o mare oportunitate pentu Vlădeşti, unul dintre obiectivele pe care mi-l asum fiind acela de a accesa fonduri europene, precum şi fonduri de la Bugetul Naţional, pendru modernizarea şi dezvoltarea durabilă a comunei noastre într-un mediu curat şi protejat.

În acelaşi timp, voi milita să îndestulez bugetul local prin atragerea de investitori pentru crearea unor surse bugetare locale noi, precum şi dezvoltarea celor existente, fără mărirea taxelor şi impozitelor contribuabililor, fie ei persoane fizice sau persoane juridice. Realizând acest deziderat, vom asigura, pe de o parte, mai multe locuri de muncă pentru vlădeşteni, iar pe de altă parte, finanţarea sustenabilă a investiţiilor necesare apropierii condiţiilor de viaţă în Vlădeşti de cele existente în Râmnicu Vâlcea, fără să renunţăm la avantajele pe care le avem faţă de locuitorii aglomeraţiilor urbane.

În măsura în care veţi aprecia că persoana Sorin Gheorghe GHIŢĂ vă poate prezenta garanţiile necesare acordării votului dumneavoastră, vă rog să vă prezentaţi la urne pe data de 27 septembrie 2020 şi să votaţi BRADUL, respectiv candidaţii Partidului Ecologist Român.

Cu devotament, al dumneavoastră Sorin Gheorghe GHIŢĂ, candidat PER la Primaria Vladesti

Comandat de Partidul Ecologist Roman, Filiala Valcea

Executat de SC Vila Press SRL

CMF: 21200195