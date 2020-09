SONDAJ! Mircia Gutau conduce detasat in topul preferintelor electorale ale ramnicenilor! Vedeti cifrele exacte

Intr-un sondaj realizat de Ziarul de Valcea, prin reporterii sai, in ultimele 10 zile, la care au raspuns peste 400 de valceni, Mircia Gutau conduce detasat in topul preferintelor electorale ale ramnicenilor! Candidatul PER este cotat cu 54 la suta, pe locul 2 fiind situat candidatul PNL, Virgil Pirvulescu, cu 26 la suta, Andrei Gheorghiu – USR se situeaza pe pozitia a treia cu 11 la suta, iar pe pozitia a patra – candidatul PMP, Cristian Jianu cu 6 la suta.