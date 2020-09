Remus Gabriel SASU, candidat PSD: Îi asigur pe cetățeni de modernizarea rapidă a Ocnelor Mari!

Stimați locuitori ai Ocnelor Mari,

Din 2016 sunt viceprimar, acum candidez la funcția de primar al Ocnelor Mari. Pe lângă treburile administrative curente, la care am participat cu încrederea că fiecare lucru contează, principalul meu obiectiv a fost să recuperez statutul de stațiune turistică al localității noastre. Am întocmit documentația împreună cu o echipă foarte bună din Primărie, am depus-o la Guvernul României, am participat la verificările de re-atestare și am obținut acest statut, așa cum am promis în campania din urmă cu patru ani. 7 mai 2020 este ziua în care Guvernul României a hotărât ca Ocnele Mari să redevină stațiune turistică ca urmare a procedurii inițiate sub semnătura mea la Primăria Ocnele Mari.