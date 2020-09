Primarul PSD al localității Popeşti, Aurora Măgură, conduce detașat în toate sondajele de opinie

Având în vedere experiența ca edil-șef, primarul PSD al localității Popeşti, Aurora Măgură, conduce detașat în toate sondajele de opinie. „În ultimii patru ani, nu a fost uşor, ştiu mi-ar fi lesne să arăt cu degetul spre cei care au condus vremelnic comuna, dar a trebuit să aşezăm pe o listă care sunt obiectivele noastre. Educaţia şi sănătatea. Copiii învăţau în nişte condiţii, nu vreau să-mi amintesc cum, la dispensar nu se putea garanta sănătatea oamenilor. Cu aceste două obiecive am început şi pot spune azi, la final de mandat că eram obligată să le îndeplinesc. Era fişa postului meu. Am în proeict construcţia unei grădiniţe cu program prelungit”, spune primarul localității Popeşti, Aurora Măgură. Prin Hotărârea nr. 12/2020, Consiliul Local al comunei Popeşti a aprobat obiectivul de investiţii „Amenajarea locuri de joacă la Grădiniţă Urși și Grădiniţă Dăești” și întocmirea studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv în vederea obţinerii fondurilor nerambursabile necesare demarării investiţiei. A fost împuternicit primarul localității Popeşti, Aurora Măgură, sa semneze toate documentele necesare realizării obiectivului. Pentru primarul Aurora Măgură, educaţia în comuna Popești este o prioritate. În ciuda crizei, primărița din Popești, Aurora Măgura, anunță că, în continuare se lucrează la reţeaua de canalizare şi la staţia de epurare: „Aşteptăm să treacă această criză şi să continuăm depunerea de proiecte, avem multă treabă de facut aici pentru a aduce localitatea la standarde de viaţă şi confort, aşa cum ne dorim şi noi şi locuitorii. Probabil că după ce se va încheia criza, avem forţă de muncă şi companiile trebuie să se apuce de reconstrucţie, având aşadar la dispoziţie resursa umană”. Potrivit primarului Aurora Măgura, în luna iunie 2019, au demarat lucrările de canalizare, primul front de lucru fiind deschis în satul Curtea. Primăria speră ca, în anul 2021, reţeaua să funcţioneze. Proiectul este în valoare de 2 milioane de euro şi cuprinde o reţea de 25 de km în satele Popeşti, Meieni, Dăeşti şi Curtea, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Încă de la începutul acestui an, primărița Aurora Măgura a finalizat modernizarea dispensarului uman din localitate.

Comandat de Partidul Social Democrat Valcea

CMF 212000019

Realizat de SC Vila Press SRL