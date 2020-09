Primarul din Gușoeni, Nicolae Concioiu, a demarat lucrările de construire a unei grădiniţe noi în localitate

În luna iunie, primarul comunei Gușoeni, Nicolae Concioiu, a demarat lucrările de construire a unei grădiniţe noi în localitate: „Lucrările sunt în plină desfăşurare. Dacă lucrurile vor decurge normal, în sensul alocării fondurilor necesare achitării devizelor de execuţie, există posibilitatea ca investiţia să fie finalizată în toamna acestui an”. Încă de la începutul acestui an, primarul Nicolae Concioiu a depus la Compania Naţională de Investiţii, în vederea finanţării, un proiect privind construcţia unei săli de sport. În luna aprilie, primarul Nicolae Concioiu a demarat lucrările efective la rețeaua de gaze naturale: „A fost deja emisă autorizația de construire pentru înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Gușoeni. Este un succes, un lucru pe care îl aşteptăm, investitori, gospodării, tineri care sunt afară la muncă şi care mereu ne întrebau când vom avea gaze. În doi ani, peste 1000 de gospodării vor fi racordate la rețeaua de gaze”. Tot în luna aprilie, Consiliul local al comunei Gușoeni a aprobat rectificarea bugetului local pe 2020, acesta ajungând la suma de circa 4 milioane de lei. În vara acestui an, primarul Nicolae Concioiu va așterne covor asfaltic pe un drum din satul Măgureni. Încă de la începutul acestui an, primarul Nicolae Concioiu a semnat contractul de concesionare a Serviciului de Distribuție Gaze Naturale și în cel mai scurt timp vor demara lucrările de construcție, iar până în anul 2021, cetățenii localității Gușoeni vor putea beneficia de această utilitate. În anul 2020, Primăria comunei Guşoeni va începe lucrările de execuție a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, investiții realizate din fonduri europene, prin ADI Apa Vâlcea, iar asfaltarea tuturor drumurilor rămase nemodernizate va fi un real obiectiv. Conform primarului din Guşoeni, Nicolae Concioiu, se va asfalta drumul care uneşte comuna Guşoeni de Mădulari, respectiv în satele Dealu Mare şi Balşoara.