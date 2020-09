PNL Ramnicu Valcea folosește o campanie de telefoane otrăvite! Alo, Politia doarme?! Ramnicenii hartuiti telefonic de operatorii PNL!

Disperati ca sunt praf in sondaje, liberalii din Ramnicu Valcea au apelat la o campanie de manipulare si dezinformare prin intermediul telefoanelor date catre ramniceni! Campania de telefoane otravite imbraca aspect penal, avand in vedere ca, detinem informatii, baza de date cu telefoanele locuitorilor din Ramnicu Valcea ar proveni de la Directia de Sanatate Publica Valcea.

Am fost sunata de pe numarul 0758803775 de catre o duduie care m-a intrebat daca sunt la curent cu promisiunile din campania PNL Ramnicu Valcea si daca nu, sa mi le expuna. Am intrebat de unde are numarul meu si a zis ca dintr-o baza de date, nu stiu ce, in context epidemiologic. Am intrebat-o ce treaba are epidemia cu votarea si i-am spus ca sunt niste nesimtiti si ca si ea este nesimtita daca se preteaza la asa ceva. Incetati cu prostiile astea, ca sunteti penibili! – este postarea pe facebook a unei valcence, revoltata de telefonul primit de la PNL Ramnicu Valcea.

Alte comentarii ale ramnicenilor postate pe aceeasi retea de socializare:

La mine la bloc , pe Mihai Viteazu au venit saptamana trecuta la bloc niste indivizi cu tricouri cu candidatul PNL si ne cereau numarul de telefon pentru a confirma ei ca au trecut . Vecinii le-au spus ca nu li se pare normal si ne au spus ca daca suntem cu Gutau, oricum si daca castiga va candida la deputati, si ar fi mai bine sa-l votam pe liberal ca va aduce investitori si vom avea salarii mari.

Si eu am fost sunata de pe numarul de telefon 0747 553 040 si am fost întrebată daca cunosc programul PNL Ramnicu Valcea si ca daca am sugestii sa trimit mail la adresa: zonasud2020@gmail.com

Dr. Luminița Apostolescu și dr. Lorena Mărgăritescu de la DSP Vâlcea ar trebui sa dea explicatii institutiilor abilitate, la fel si prefectul liberal Sebastian Covid Fartat, in legatura cu aceasta situatie, iar politistii valceni sa demareze o ancheta referitoare la campania PNL de telefoane otravite!

Tiberiu Pirnau