Pantofii cu talpa ortopedica vs. pantofii obisnuiti. Merita investitia in talpa ortopedica?

Din ce in ce mai populari si mai cautati astazi, pantofii cu talpa ortopedica sunt la moda si vor ramane in trend. Pentru barbati sau femei, pantofii speciali vin intr-o multime de variante, seamana cu pantofii obisnuiti, doar ca au talpa ortopedica. Talpa ortopedica a fost la mare cautare inca din Antichitate, cand oamenii care aveau mari probleme la nivelul gleznelor, al talpii incercau sa poarte doar incaltaminte cu talpa ascendenta, joasa in fata si ridicata spre calcai. Greutatea este distribuita uniform pe toata suprafata talpii piciorului, arcada piciorului are si ea o sustinere mai buna. Cam aceasta e singura diferenta notabila intre pantofii normali si cei ortopedici, sustinerea mai buna a picioarelor si a musculaturii lor.

Si totusi pentru cine au fost gandite perechile de pantofi cu talpa ortopedica din piele? Adesea am vazut acesti pantofi la oamenii care stau foarte mult in picioare, la birou sau in alte medii, la cei care ajung sa stea ore intregi pe scaune, dar si la persoanele supraponderale. Purtatorii de pantofi cu toc, oamenii cu dureri de spate continue, cu afectiuni grave la nivelul gleznelor si al picioarelor sunt principalii clienti care cumpara mereu pantofii cu talpa ortopedica de cea mai buna calitate.

Ce castigam daca purtam pantofi cu talpa ortopedica din piele naturala? Coloana sta in pozitie corecta si nu avem dureri in timpul deplasarii, nu mai apare disconfortul, durerile de picioare dispar ca prin minune, piciorul sta mereu intr-o pozitie naturala, talpa preia cat se poate de echilibrat toate greutatea corporala. Pe langa toate acestea purtarea pantofilor cu talpa ortopedica asigura si o circulatie a sangelui mult mai buna la nivelul picioarelor. Alimentatia dezechilibrata, stilul prea sedentar si numarul mare de ore petrecute in picioare, toate duc la deterioarea aparatului locomotor. Dispare frictiunea, incorsetarea labei picioarelor, circulatia periferica e mult mai buna daca purtam pantofii cu talpa ortopedica sau orice incaltaminte piele dama sau pentru barbati cu talpi ortopedice excelente.

Platfusul, monturile, fasciita plantara, toate pot fi corectate prin purtarea in mod regulat a unor pantofi casual dama piele cu talpa ortopedica. Trecerea de la pantofi cu toc sau pantofi nu atat de buni la cei cu talpa ortopedica trebuie facuta treptat pentru a evita orice disconfort.

Spre deosebire de ei, pantofii obisnuiti pot fi si ei din piele, dar au talpa normala, au tocuri inalte si joase si picioarele nu stau exact cum trebuie in ei. Principalul scop al producatorului de pantofi obisnuiti este legat de o experienta placuta la purtare, de existenta unui design atragator si de materiale de calitate. Da, talpa e importanta, dar nu se pune pret prea mare pe ea. Daca mai avem si tocuri, cu atat mai bine, eleganta e la ea acasa in acesti pantofi normali.

Diferentele de cost dintre cele doua tipuri de pantofi sunt destul de mici, insa perechile de pantofi barbati piele cu talpa ortopedica sunt mai scumpi si se gasesc ceva mai greu. Cu toate astea investitia in pantofi barbatesti piele cu talpa speciala merita, mai ales daca vrei sa nu te trezesti cu probleme dupa cateva saptamani bune de purtare. Merita investitiile facute la inceput in pantofii cu talpa ortopedica si pentru ca vei economisi enorm daca nu vei mai avea afectiuni medicale de tratat in zona aparatului locomotor.

