Orașul Berbești NU are nevoie de candidatul liberal la primărie, Milorad Cumpănășoiu! DEZVALUIRI INCENDIARE!

Este evident pentru orice locuitor din Berbești că ipochimenul liberal Milorad Cumpănășoiu nu are cum să fie un bun primar al orașului Berbești, deoarece și-a demonstrat incompetența și caracterul la primărie atunci când a condus instituția timp de 12 ani „din umbră”, avându-l pe post de marionetă pe actualul primar Vintilă Chelcea.

Încă din luna mai acest an, în orașul Berbești este furnizată apă potabilă „cu pipeta”, asta din cauza incompetenței primarului liberal Vintilă Chelcea, a celui care conducea de fapt primăria – Milorad Cumpănășoiu (candidat PNL la alegerile locale din acest an) și a lipitorilor de afișe implantați de liberali la SC Gospodărire Locală Berbești SRL, în frunte cu administratorul Mirel Popescu. Cei de la societatea în cauză spun că au oprit apa din cauza… secetei, dar se pune întrebarea: de ce în celelalte localități din județ sau din țară, care au sisteme de alimentare cu apă nu s-a întrerupt apa? Aici nu a fost tot secetă? Iată anunțul complet al SC Gospodărire Locală Berbești SRL: „Începând cu data de 13 mai 2020, din cauza secetei (lipsa apei în rezervoare), suntem nevoiți să recurgem la întreruperea apei potabile între orele 21-08”.

Nereguli descoperite de Curtea de Conturi de care se face vinovat… Milorad Cumpănășoiu

Ispravile „găștii liberale” Chelcea-Milorad Cumpănășoiu de la primărie nu se opresc aici! Astfel, Camera de Conturi Vâlcea a descoperit că Primăria Berbeşti nu a publicat toate documentele şi informaţiile cerute de legislaţia în vigoare, neasigurând o informare corectă, actualizată şi transparentă cetăţenilor. Concret, nu sunt publicate informaţii legate de impozitele şi taxele locale, de proiecţia, execuţia şi modificările apărute în derularea procesului bugetar, nu sunt publicate hotărârile Consiliului Local al Oraşului Berbeşti. Au fost încălcate mai multe acte normative. Funcţia de secretar al oraşului Berbeşti a fost ocupată începând cu data de 17 iulie 2018 şi până la data efectuării misiunii de audit de către doamna Dincă Elena Nadia cu încălcarea prevederilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, deoarece Primăria oraşului Berbeşti nu a organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar în perioada în care funcţia de secretar a fost asigurată prin exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere. La Primăria Berbeşti nu a fost organizat compartimentul de audit intern conform prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Milorad Cumpănăşoiu, unul dintre responsabilii pentru alunecarea de teren de la Alunu

În anul 2017, administratorul special al CET Govora, Ştefan Prală, a anunţat că societatea nu poartă nici o vină pentru alunecările de teren de la Alunu, deoarece calamitatea s-a produs pe terenul proprietate a Complexului Energetic Oltenia. Este un fapt adevărat, dar principalul vinovat este şi directorul Direcţiei Minerit din CET Govora, Milorad Cumpănăşoiu, care trebuia să facă analize detaliate şi periodice ale terenurilor de la Alunu şi Berbeşti şi să informeze imediat CET şi Complexul Energetic Oltenia despre eventualele pericole.

Dar, ipochimenul de Cumpănăşoiu probabil că a fost mult prea preocupat de afacerile derulate… pe sub masă cu primarul din Berbeşti, liberalul Vintilă Chelcea. În prezent, cu patru gospodării evacuate complet și alte două familii care așteptă ca în orice moment să fie mutate din casele lor, plus alte câteva zeci de hectare de teren agricol și forestier distruse, situația de la Alunu este gravă. Nimeni nu vrea însă să își asume responsabilitatea acestei situații, deși există de acum o lună o sesizare penală din partea Gărzii Forestiere la adresa unității miniere cum că a depășit cu mult suprafața pentru care are autorizație să depună steril.

Milorad Cumpănășoiu și-a pus o marionetă și în fruntea firmei SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL

Prin câteva manevre murdare de culise, Milorad Cumpănăşoiu, consilier local în Berbeşti şi fost director la Direcţia Minerit de la CET Govora, a reuşit în 2017 să-şi impună favoritul în fruntea firmei SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL (aflată în subordinea Primăriei Berbeşti): este vorba de anonimul Mirel Popescu.

Din comisa „de selecţie” au făcut parte toate neamurile lui Cumpănăşoiu şi ale primarului Vintilă Chelcea, care au decis „obiectiv” să îl declare admis pe Mirel Popescu, adică cel care a făcut o facultate invizibilă de prin Târgu Jiu, care a lucrat mulţi ani peste hotare şi care are… un dosar penal pentru ucidere din culpă aflat în cercetări la Parchetul Horezu. Pentru că nu putea să-l lase să moară de foame, primarul Vintilă Chelcea i-a stabilit un salariu… de 1.000 euro lunar net lui Mirel Popescu ca administrator al SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL!

Ipochimenul de Cumpănăşoiu are renumele de „baronul care conduce orașul Berbești”

Poate puţini vâlceni au auzit de numele lui Milorad Cumpănăşoiu, însă în zona Berbeşti-Alunu este pe buzele tuturor omenilor, ca un fel de „capo di tutti capi” al afacerilor care se învârt în jurul exploatărilor de cărbune. Individul de Cumpănăşoiu a fost preşedinte al PDL Berbeşti, iar după unificarea cu PNL, a devenit amic politic cu actualul primar Vintilă Chelcea. Lui Milorad Cumpănăşoiu nu i-a ajuns zona Berbeşti şi a ajuns să intre la Râmnicu Vâlcea în graţiile deputatului Cristian Buican, astfel că acesta din urmă a dat ordin în anul 2015 preşedintelui interimar al Consiliului Judeţean, Gheorghe Păsat, să-l numească în funcţia de director al Direcţiei Minerit a CET Govora, o societate deţinută integral de CJ Vâlcea.

Însă, cel mai mare câştig pentru deputatul Buican a fost implicarea totală a lui Milorad Cumpănăşoiu în campania electorală şi la alegerile pentru Primăria Berbeşti. De fapt, alegerile nu au fost câştigate în 5 iunie 2016 de Vintilă Chelcea, ci chiar de eternul Milorad Cumpănăşoiu.

Ulterior, la numărarea voturilor, oamenii din secţiile de votare ai deputatului Buican şi ai lui Milorad Cumpănăşoiu au verificat dacă ştampila de vot era pusă corect pe colţul chenarului unde era trecut numele lui Vintilă Chelcea. Aşa a obţinut ipochimenul de Chelcea un scor bun la alegerile locale şi aşa a ajuns Milorad Cumpănăşoiu consilier local PNL şi viitor candidat liberal la Primăria Berbeşti în anul 2020.

Candidatul PNL la Primăria Berbești a produs pagube CET Govora de 4 miliarde lei vechi pe zi?!

Pe când era director, Milorad Cumpănăşoiu s-a făcut vinovat de faptul că a produs pagube CET Govora de 4 miliarde lei vechi pe zi timp de două săptămâni cu alunecările de teren din zona exploatărilor de cărbune din Berbeşti-Alunu. În 2012, ziarul nostru a scris despre cele câteva mii de camioane cu cărbune, care ar fi ieşit (neînregistrate în contabilitatea exploatării miniere) pe poarta Exploatării Miniere Berbeşti. În schemă este implicată şi o anumită firmă de protecţie şi pază, SC Stil Guard SRL.

Numele lui Cumpănăşoiu se află în mai multe documente DNA ce privesc şi alte licitaţii. La SNLO Târgu Jiu s-au desfăşurat licitaţii dubioase (cu privire la alunecările de teren din 1 iunie 2012 şi 5 iunie 2012 de la Berbeşti), iar în comisia de licitaţie a fost nominalizat un singur membru al EMC Berbeşti: Milorad Cumpănăşoiu.

Milorad și-a trădat foștii prieteni…

Locuitorii din orașul Berbești trebuie să cunoască „caracterul” celui care aspiră la fotoliul de primar din partea PNL, pe numele lui Milorad Cumpănășoiu. După ce, timp de 12 ani, a „ros un os” pe lângă actualul primar liberal Vintilă Chelcea, insul fără scrupule Milorad Cumpănășoiu l-a marginalizat și l-a ignorat total în ultimele zile, edilul șef din Berbești nefiind inclus nici măcar… pe lista de consilieri locali ai PNL pentru mandatul 2020-2024.

Drept răzbunare, Vintilă Chelcea s-a apucat să facă campanie electorală prin orașul Berbești… candidaților Partidului Ecologist Român. Este bine ca electoratul din Berbești să cunoască toate aceste lucruri și să voteze în cunoștință de cauză!

Sondajele de opinie îl creditează pe Milorad Cumpănășoiu abia pe… locul 3

În cadrul unui sondaj de opinie realizat la comanda PNL Vâlcea, dar ținut la STRICT SECRET, candidatul liberal la Primăria orașului Berbești, Milorad Cumpănășoiu, este plasat abia… pe locul 3, după candidații PSD și PER. Este de la sine înțeles că, după 12 ani de conducere incompetentă liberală, oamenii din Berbești s-au săturat de orice înseamnă „galben” și vor să schimbe ceva la Primărie.

Din păcate, localitatea are în continuare „renumele” de cea mai săracă și urâtă din județul Vâlcea. Sondajul de opinie a fost realizat în perspectiva alegerilor locale programate în data de 27 septembrie 2020.

Averea NESIMȚITĂ a lui Milorad Cumpănășoiu…

În atenția DNA și ANI! Există suspiciuni că numitul Milorad Cumpănășoiu, actual consilier local liberal în Berbești și candidatul „galben” la Primăria Berbești la alegerile locale din 27 septembrie, ar fi ascuns sursa unor bani, adică veniturile declarate sunt cu mult mai mici decât cheltuielile. Concret, se pune întrebarea, de unde a avut anul trecut Milorad Cumpănășoiu să pună suma de… 4 miliarde de lei vechi în certificate la Trezorerie, când, în 2019, veniturile totale ale acestuia au fost de 1 miliard de lei vechi, din care, cea mai mare parte din sumă, a provenit din salariul de la CET Govora?

Mai este un semn de întrebare la capitolul „dobânzi”, unde liberalul Cumpănășoiu a trecut suma încasată de 120 milioane de lei, în condițiile în care nu avea depozite bancare deschise anterior anului 2019. Bunurile imobiliare ale lui Milorad Cumpănășoiu cuprind 5 terenuri intravilane, forestiere și agricole, toate în Berbești, în suprafață totală de circa 80.000 mp, plus un două apartamente (în București și Râmnicu Vâlcea) și o casă de locuit în Berbești.

Nicu Trandafir