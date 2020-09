Nicolae POPESCU, candidat PSD: Să continuăm împreună pentru dezvoltarea comunei Berislăvești!

“Dragi cetățeni din Berislăvești,

Sunt Nicolae Popescu, am 44 de ani şi sunt de profesie inginer. Din anul 2016 ocup funcția de viceprimar al comunei Berislăvești, iar din anul 2018 îndeplinesc și atribuțiile de primar al acestei comune.

În aceşti ani, am contribuit la dezvoltarea localității prin realizarea mai multor proiecte de modernizare și reabilitare a infrastructurii, construirea de noi grădinițe, achiziționarea unor utilaje necesare în situații de urgență precum și reconfigurarea unor spații din domeniul cultural.

Am ales să candidez pentru că îmi doresc continuarea proiectelor și consider că am experiența administrativă necesară pentru a mă ocupa de comuna noastră aşa cum se cuvine.

Să continuăm împreună pentru dezvoltarea comunei Berislăvești!”

Nicolae POPESCU,

Candidat la funcţia de PRIMAR al comunei Berislăveşti

PROIECTE REALIZATE ÎN PERIOADA 2016 – 2020

Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local;

Construirea podului peste Valea Mamului, sat Berislăvești;

Lucrări de punere în siguranță platformă drum DC 14 și DC 15;

Construirea Grădiniței cu program normal (3 săli de grupă);

Reconfigurarea spațiilor interioare ale Căminului Cultural, din satul Scăueni;

Dotarea Căminul Cultural din satul Stoenești;

Modernizarea rețelei de iluminat stradal;

Achiziția unui camion 4×4 pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;

Achiziția unui tractor și a accesoriilor pentru deszăpezire;

Achiziția unui autobuz pentru facilitarea transportului elevilor către Liceul Tehnologic de Turism Călimănești;

OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU PERIOADA 2020 – 2024

INFRASTRUCTURĂ

Modernizarea drumurilor de interes local;

Refacerea podului peste pârâul Valea Țigăniei;

Construirea podului spre Lotreni, sat Rădăcinești;

Înființarea unei rețele inteligente de transport și distribuție gaze naturale, în parteneriat cu localitatea Sălătrucel;

TINERET, CULTURĂ, SPORT

Construirea unei săli de sport pentru elevii Școlii Gimnaziale Berislăvești;

Amenajarea unui stadion în punctul Vărzărie, sat Berislăvești și înființarea unei echipe locale de fotbal;

Dotarea școlilor cu dispozitive electronice conectate la internet, pentru buna desfăşurare a învăţământului online;

SOCIAL

Constituirea unui parteneriat public-privat în vederea realizării unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice;

Achiziţia unei vidanje pentru rezolvarea problemelor apărute la sistemul de canalizare;

Reabilitarea cimitirului din satul Rădăcinești.

Echipa de consilieri locali

Popescu Nicolae

Achim Nicolae

Bușagă Ionel Ninel

Săman Vasile Bogdan

Popa Florin Georgică

Teleșpan Ion

Săndescu Constantin Alin

Duțulete Gheorghe

Modoran Nicolae

Popescu Filofteia

Bădescu Spiridon Romică

Petcu Vasile

Nuțu Valerian

Cocoș Ion

“Dragi concetățeni din Berislăvești,

Se spune că faptele vorbesc, iar în ceea ce mă privește, în condițiile legii, am sprijinit direct localitatea dumneavoastră pentru realizarea unor investiții importante. Astfel, prin acordarea de sume din bugetul județului pentru cofinanțări și proiecte de dezvoltare, cu fonduri guvernamentale, a fost finanțat proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berislăveşti”.

De asemenea, în perioada 2016-2020, au fost atrase fonduri europene, iar la propunerea mea, Consiliul Județean Vâlcea a alocat comunei Berislăvești suma de 1.546.770 lei pentru susținerea unor proiecte și programe de dezvoltare locală, precum și pentru lucrări de întreținere a drumurilor comunale.

Totodată, Consiliul Județean are în execuție modernizarea DJ 703 G, drum care traversează și localitatea dumneavoastră.

Alături de viitorul primar, Nicolae Popescu, vom continua să facem fapte bune pentru cetățenii din Berislăvești.”

Președinte Consiliul Județean

Constantin RĂDULESCU

Președinte PSD Vâlcea

„Bine faci, bine găsești!”

