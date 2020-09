Nereguli la Scoala Maldaresti

Incepand cu data de 01.09.2020 s-a schimbat directorul Scolii Maldaresti prin numirea fara concurs a profesoarei Vamesu Cristina. Aceasta trebuia sa anunte la Inspectorat, conform legislatiei, cele 4 ore libere de muzica, dar nu a facut acest lucru pastrand orele la dispozitia scolii (a ei, de fapt), repartizandu-le ulterior unui profesor de religie, Ene Radu, fost consatean si bun prieten al acesteia (fara ca acesta sa ia orele prin repartitie in sedinta publica).

In urma cu doi ani, aceeasi Vameșu Cristina a mai trecut pe la conducerea scolii Maldaresti si l-a favorizat pe Ene Radu, cu o norma intreaga in invatamant desi acesta avea o norma intreaga la Parohie ,preot la Barbatesti.

Se aude, doamna inspector sef, Mihaela Andreianu?!