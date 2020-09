Mircia Gutau – un om al faptelor. Ramnicu Valcea, un oraș frumos condus de un primar gospodar!

Un oraș frumos condus de un primar gospodar

Cei mai deosebiți oameni, cel mai curat oraș, cele mai multe fonduri europene atrase și lista este lungă. Totul se întâmplă în Râmnicu Vâlcea, un oraș care și-a schimbat radical fața în ultimii ani, oraș așezat pe partea dreaptă a râului Olt, în partea de nord-est a Olteniei, situat pe celebra paralelă 45 (45º06’N), la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord – mentioneaza sfin.ro

Am revenit în această frumoasă urbe după mai mulți ani, urbe unde încă de la intrare am fost plăcut surprins de ineditul locului, de aspectul acestuia în care curățenia și ordinea păreau că domină întreg cuprinsul.

Știam că este un loc deosebit în care la 29 iulie 1848, în parcul Zăvoi, s-a intonat pentru prima dată cântecul “Deșteaptă-te, române” compus de Anton Pann pe versurile poeziei „Un răsunet” de Andrei Mureșanu, cântec care peste ani, în urma revoluției din decembrie 1989, a devenit imnul național al României. Un oraș cu origini străvechi și multă istorie.

Clădiri impozante, parcuri şi spaţii pentru tineri, poduri şi străzi pietonale, săli de spectacole, teatru şi oameni zâmbitori. Aşa arată Râmnicu Vâlcea al zilelor noastre, o urbe care s-a transformat spectaculos în ultimii ani şi a fost desemnat cel mai curat şi eficient oraş din România, cu cea mai eficientă administraţie și cei mai deosebiți și gospodari locuitori.

Într-o clădire impunătoare din centrul orasului, primarul Mircia Gutău, face planuri de viitor având în topul priorităților atragerea de investitori, dezvoltarea capacităților existente, crearea a cât mai multe locuri de muncă.

Un bun Gospodar-mereu aproape de cetățeni!

Mircia Gutău: “Aici se lucrează la mai multe proiecte europene de investiții astfel încat în perioada următoare vâlcenii să beneficieze de noi locuri de muncă, plătite la standarde europene. Tinerii vor alege să revină, după terminarea studiilor, într-un oraș în care vor găsi oportunități de dezvoltare profesională la salarii mai mult decât decente, la standarde europene. Nu numai tinerii sunt cuprinși în strategia noastră de dezvoltare a orașului. Avem în vedere toată forța de muncă activă indiferent de vârstă. Vrem să atragem toate resursele umane disponibile, să găsim oportunități de muncă pentru toți astfel încât să ridicăm nivelul de viață al râmnicenilor. Toate acțiunile de refacere ale orașului, sub toate aspectele, au făcut parte dintr-un plan bine gândit și în interesul vâlcenilor. Avem un oraș modern, care în curând va oferi cea mai atractivă piață a muncii. Avem multe discuții cu investitori importanți, din piața europeană și nu numai. Am luat legătura cu mai multe ambasade, cu importanți oameni de afaceri din țările dezvoltate și suntem în punctul de a semna mai multe contracte de locare a subsidiarelor acestora la Râmnicu Vâlcea, atât pe platforma de la Râureni cât si în partea de sud a orașului, dar, așa cum mă cunosc deja râmnicenii, eu sunt obișnuit să fac acțiunile și să las faptele să vorbească.”

Din informațiile publice am aflat despre cum stă municipiul Râmnicu Vâlcea la atragerea fondurilor europene constatând faptul că în ultimii 4 ani, municipiul Râmnicu Vâlcea a atras prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 finanţări nerambursabile de peste 56 milioane de euro prin 22 de proiecte.

Fiind un om al cifrelor și al declarațiilor bazate pe adevăr și date probante, așa cum se autodeclară, domnul primar Gutău a precizat faptul că din consultarea statisticilor publice se poate compara numărul mediu de salariaţi în municipiu din anul 2016, acesta fiind de 39.540 față de peste 43.555 angajați la finele anului 2019.

Totodată edilul susține faptul că a dezvoltat și va dezvolta în continuare sectorul privat, va susține antreprenorii locali în acțiunile de atragere a Fondurilor Europene punând la dispoziția aceastora echipe de consultanți care să-i susțină în identificarea de scheme de împrumuturi nerambursabile avantajoase cu ajutorul cărora să-și poată pune în aplicare planurile de dezvoltare a afacerilor și mai ales în întocmirea documentațiilor necesare accesării de fonduri cu implicații directe în dezvoltarea orașului, respectiv creșterea nivelului de trai al cetățenilor prin creșterea locurilor de muncă concomitent cu creșterea veniturilor salariale. Salarii mai mari înseamnă și asigurarea pensionarilor că vor beneficia de măririle pensiilor așa încât să trăiască în mod decent.

Încercând sâ identific cheia succesului acestui frumos oraș, am identificat și alte planuri de viitor ale domnului Gutău, planuri cuprinse și în programul dumnealui pentru perioada 2020-2024: construirea unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaze naturale sau alţi combustibili alternativi care să asigure, în caz de nevoie, continuitatea furnizării agentului termic populaţiei din municipiu.

FAPTE NU VORBE

Cât mai multe locuri de muncă prin atragerea de investitori;Salarii cât mai mari pentru cetățenii orașului;Pentru copii orașului multiple posibilități de instruire și de un înalt nivel de pregătire profesională;Intensificarea acțiunilor în scopul obținerii de fonduri pentru acordarea burselor școlare, cu scopul încurajării noii generații;Dezvoltarea unui centru local de promovare a turismului atât în tară cât și în afara țării stabilind parteneriate strategice, schimburi de experiență, în special cu regiuni turistice din Franța și Italia;Dezvoltarea în continuare a programelor speciale pentru copii, construirea și reabilitarea de școli, de grădinițe, de locuri de joacă pentru copii, dezvoltarea schemelor de asistare a elevilor după programul de școală, respectiv dezvoltarea rețelei after school;Extinderea reţelei de gaze naturale pe toate străzile din municipiu prin finanţare europeană în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare (POIM);Realizarea unei artere de legătură de-a lungul râului Olt, între strada Remus Bellu şi strada Republicii, cu supratraversarea căii ferate;Realizarea unei artere de legătură între strada Drumul Gării (S.C. Boromir) şi strada Depozitelor (Dedeman), paralelă cu calea ferată, cu punerea în valoare a sute de hectare de teren disponibile pentru realizarea de investiţii de amploare;Amenajarea cu dale elastice a trecerii de cale ferată de pe strada Drumul Gării (zona S.C. Boromir);Realizarea unui sens giratoriu la intersecţia Calea lui Traian Sud cu DN67 spre Horezu -Târgu-Jiu;Realizarea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Copăcelu (DN67);Refacerea sensului giratoriu de la intersecţia bulevardului Dem Rădulescu cu DN 67 cu drumul spre Ocnele Mari;Realizarea de trotuare pietonale la Râureni şi Stolniceni;Suplimentare a locurilor de parcare in toate cartierele orasului;Refacerea rigolelor la Copăcelu şi Căzăneşti;Refacerea rigolei şi amenajarea străzii Buda;Continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe;Construirea a cinci blocuri de locuinţe pentru tineri în zonele Ştirbei Vodă şi Morilor;Construirea a cinci blocuri de locuinţe sociale;Mutarea sediului Biroului Vamal în zona de Sud şi eliminarea traficului greu din municipiu;Realizarea unei piste de biciclete de-a lungul râului Olt, pe toată lungimea pe care acesta străbate oraşul;Construirea a două bazine şcolare acoperite în Nord şi în Ostroveni, în care copiii să beneficieze de cursuri gratuite de înot;Construirea de săli de sport la Şcoala Gimnazială nr. 4 şi la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”;Continuarea demersurilor pentru transferul în administrarea Municipiului a Dealului Capela, în vederea amenajării unui parc;Continuarea demersurilor pentru obţinerea prin schimb a terenului fostei UM Vlădeşti în vederea realizării de lucrări edilitare (construcţii de locuinţe pentru tineri şi sociale, amenajarea unui parc, grădiniță, locuri de joacă pentru copii, etc.);Crearea unui Centru de dezvoltare IT care să ofere noi locuri de muncă;Înfiinţarea de anul viitor a unei echipe de fotbal de Divizia C, care să evolueze în cadrul SCM;Înființarea unui Campus Universitar de formare profesională în diverse domenii de activitate;Înființarea de școli de meserii în domeniile de activități tradiționale.

și multe alte proiecte importante pentru cetațeni.

Am reținut câteva idei, despre dezvoltarea locală și despre modernizarea infrastructurii, de la reconfigurarea rețelei de evacuare a apelor pluviale și până la lărgirea unui sens giratoriu în sudul orașului, prea îngust acum pentru a putea primi camioane de mare tonaj, cu remorcă atașată, și de la mutarea vămii în afara orașului, în următorul an, urmare a unei înțelegeri realizate cu ANAF, și până la modernizarea sălii de sport Traian din Râmnicu Vâlcea.

O noutate absolută este realizarea unei căi de acces care trece acum prin parcarea celui mai nou mall și va trece calea ferată, suprateran, la capătul străzii Republicii, înlesnind accesul rapid la Spitalul Județean de Urgență.

Primarul Mircia Gutău a descris stadiul avansat la care se află deja învățământul dual în municipiu prin dezvoltarea școlilor profesionale în mai multe licee modernizate deja sau aflate în plină transformare.

Un proiect pentru care Primăria Râmnicului a depus de mai multă vreme documentele la Ministerul Educației este schimbul propus între cele 25 de hectare de la ieșirea dinspre Vlădești și campusul școlar al fostului Liceu Chimic, oferit spre a fi utilizat de Universitatea de Stat din Pitești. Râmnicu Vâlcea poate câștiga în acest fel o filială a unei universități prestigioase și un spațiu modernizat cu asigurarea utilităților, pus la dispoziția dezvoltatorilor locali. Un proiect de ultimă oră este acordarea unui spațiu de peste două mii de metri pătrați pentru un investitor care are intenția să investească într-o unitate de producție de componente pentru calculatoare, un proiect aflat deocamdată la nivel de discuție. În finalul interviului, Mircia Gutău a reamintit că municipiul Râmnicu Vâlcea se dezvoltă prin forțe proprii, păstrând un grad de îndatorare mic, și din atragerea unor importante fonduri europene și guvernamentale, ca urmare a proiectelor depuse în acest sens și a încrederii instituțiilor europene și naționale în actuala echipă administrativă.

Am discutat cu localnicii, am studiat documentele și am constatat faptul ca domnul Gutău ceea ce spune și face.

Sunt multe acțiuni în construcții, mii de locuri de muncă cu salarii mai mult decat onorabile, gradinițe, locuri de joacă, reabilitări de construcții, de străzi, parcuri, un oras în care și-a pus amprenta spiritul antreprenorial și gospodăresc domnul primar Mircia Gutău.

Am primit, de la factorii implicate, informații despre lucrurile extraordinare pe care l-a făcut în mandatele de la primărie. Sunt mult prea multe acțiuni finalizate pentru a putea fi enumerate. Un aspect este evident, Râmnicu Vâlcea este un oras curat, frumos și plin de modificări structurale de top. În cursul anului 2019 s-au finalizat proiecte care îsi vor pune, cu siguranță, amprenta pe dezvoltarea viitoare a orașului. Amintim aici doar de Centrul de Permanență din Ostroveni, de Arenele ”Traian”, de noul bazin cu apă sărată de la Ștrandul Ostroveni și, mai ales, de artera de legatură între bulevardele Tineretului și Nicolae Bălcescu și rampele la Pasajul Tudor Vladimirescu – proiecte din domeniul social, sportiv, turistic și al infrastructurii care și-au făcut simțite efectele pozitive imediat după punerea în folosință. La acestea se adaugă multe alte investiții constând în reabilitarea străzilor din cartierele limitrofe (Cojocarilor, Bâlciului, Islazului, Lotrului, Posada, Straubing, Stăncioiului, Dumitru Zăgănescu, Stolniceni etc.), amenajarea unor noi locuri de joacă și relaxare (în Parcul Mircea cel Batrân, lângă Școala ”Anton Pann”, la Grădinița Ostroveni 2, lângă Dispeceratul ETA Nord, la blocul 116 și la blocul 104 din cartierul Nord), modernizarea unităților școlare (Școala ”Anton Pann”, Grădinița ”Dumbrava Minunată”, Grădinița Nord 2, Colegiul Energetic, Școala ”Take Ionescu”, Colegiul Național ”Matei Basarab”, Școala ”I. G. Duca”, Colegiul Național ”Mircea cel Batrân”, Liceul Sanitar ”Antim Ivireanul”, Școala Waldorf etc.), amenajarea unor parcări ce însumează mai multe sute de noi locuri (pe strada Nicolae Iorga, în spatele sediului Regiei Apele Române, pe str. Aurelian Sacerdoteanu, în cartierul Nord s.a.m.d.), montarea de semafoare cu buton pentru creșterea siguranței pietonilor (pe str. Luceafarului – la Școala Gimnazială nr. 10, pe Calea lui Traian – la Școala ”Take Ionescu”, pe bd. Tudor Vladimirescu – la Școala Gimnazială nr. 5 și pe str. Râureni – zona fabricii Annabella), anvelopări de blocuri, îmbunătațiri ale sistemului de colectare a deșeurilor, și acestea sunt doar cateva din realizările primarului Mircia Gutău.

Oricât de controversat de opoziție ar fi, oricâte afirmații s-ar face, adevărul este evident, orașul Râmnicu Vâlcea este un oras în care dorești să locuiești și dacă nu ai această posibilitate dorești să revii, iar domnul Mircia Gutău este primarul pe care orice urbe l-ar dori dincolo de culoarea politică.

Să nu uităm că a trecut prin situații dificile, a fost reabilitat de curtea Europeană, și mai ales că s-a întors la marea pasiune, și anume aceea de constructor a unei vieți mai bune pentru concetățeni și pentru orașul de la poalele Carpaților.

Orice locuitor care-l cunoaște va alege responsabil dând un nou vot de încredere celui care a dus orașul la standarde europene, domnului Mircia Gutău!

