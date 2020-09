Mircia Gutau: Fiul senatorului liberal Romulus Bulacu a omorat trei oameni! Îi are pe conştiinţă sau nu?

Mircia Gutau, candidatul PER la Primaria Ramnicului, a iesit, intr-o conferinta de presa, cu declaratii incendiare referitoare la senatorul liberal Romulus Bulacu si la fiul acestuia, Cezar Bulacu, candidat la CL Ramnicu Valcea:

“A venit momentul să spun câteva lucruri foarte clare. Mircea Gutău va răspunde la palmă cu palmă. Niciodată nu voi sta în genunchi în faţa nimănui. Aş începe cu domnul Bulacu, coleg de-al meu 20 de ani! Aş vrea să îl întreb dacă nu îi este ruşine că, deşi a fost declarat incompatibil de ANI, cu decizie judecătorească definitivă, el este încă în Parlament de unde încasează sute de milioane de lei. Nu-i este ruşine? El vine şi ne spune nouă cum să respectăm legea, când are o decizie definitivă şi irevocabilă şi a aranjat să nu se voteze în comisie. Chiar nu ţi-e ruşine, Romică? Dacă aş fi în locul lui nu aş ieşi din casă de ruşine. Romică, vorbeai de nepotism. Tu vorbeai de nepotism, când l-ai pus pe fiul tău pe lista de consilieri şi vorbeşti tu în locul lui? Lasă-l să vorbească, să se exprime sau îţi e frică că nu poate? Sau i-aţi învăţat să pară intelectuali, să îşi pună patru brăţări la mână, să îşi pună ochelari, să îşi lase barbă ca să pară intelectuali? Nu mai puteţi păcăli lumea! Bulacu Jr. nu credeţi că era momentul să spună adevărul? L-aş întreba dacă are pe conştiinţă moartea celor trei oameni? Îi are pe conştiinţă sau nu? Cei pe care i-a omorât! (nr – este vorba despre un accident de circulatie in care a fost implicat Cezar Bulacu, fiul senatorului liberal Romulus Bulacu)” – a afirmat primarul Mircia Gutău.