Mircia Gutau: Dragi Râmniceni, va îndemn să mergeți la vot și să votați cu cine credeți de cuviință!

Dragi Râmniceni!

Duminică, 27 septembrie, este o zi importantă pentru întreaga comunitate locală. Este ziua în care alegem drumul pe care Râmnicu Vâlcea va merge pentru alți 4 ani!

Ați avut parte de o campanie electorală agresivă din partea celor care v-au umplut non-stop cutiile poștale cu broșuri mincinoase, v-au enervat cu telefoane și mesaje prin care v-au promis marea cu sarea! Am aflat că toți cei care ați răspuns la mesajele lor că nu votați cu ei veți primi, azi sau mâine, altele prin care vi se va spune să nu ieșiți la vot, că e covid…

Vă asigur că am luat toate măsurile astfel încât procesul electoral să se desfășoare în cele mai sigure condiții: toate școlile și grădinițele în care există secții de votare au fost dezinfectate, iar la intrarea in fiecare secție de votare se va testa temperatura, vor exista recipientul cu dezinfectant pentru mâini și măști pentru cei care nu au venit cu ele de acasă. După vot, luni dezinfecția se va efectua din nou, pentru buna desfășurare a procesului de învățământ.

Vă îndemn să mergeți la vot și să votați cu cine credeți de cuviință! Dar exprimați-vă acest drept de cetățeni responsabili!

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în acești 4 ani și vă asigur că dacă încrederea dumneavoastră rămâne în continuare îndreptată spre mine, voi continua să lucrez pentru binele orașului, alături de locuitorii lui. Râmnicu Vâlcea merită din plin șansa de a se dezvolta, în continuare, armonios! Sunt omul faptelor, nu al vorbelor! Sunt omul care, atunci când promite, face! Sunt omul care iubește acest oraș și care va munci cu toată dăruirea pentru ca Râmnicu Vâlcea să fie în continuare un oraș sigur, un oraș frumos, un oraș în care toți să fim mândri că suntem acasă! Vă mulțumesc!

Mircia Gutău