Marea doamnă a învăţământului sportiv vâlcean –profesor emerit Valeria Şuteu a împlinit 101 ani

Vă rog să mă credeţi, stimaţi cititori, în momentul când răsfoiam materialele mele din arhivă, am găsit aceste date, care pur şi simplu m-au făcut să tresar, că un mare dascăl al învăţământului românesc, împlineşte în aceste zile frumoasa şi venerabila vârstă de 101 ani.

Nu am stat pe gânduri niciun moment, şi i-am dat un telefon distinsei profesoare emerite Valeria Şuteu, stabilită de foarte mulţi ani la Iaşi, capitala Moldovei. La întrebarea: Cum vă simţiţi stimată doamnă la această vârstă?, răspunsul a venit prompt şi clar: Foarte bine, domnule profesor, Nicuşor Dinescu!

Bucuria este fără margini, pentru că în aceste momente sunt înconjurată de cei dragi mie:copii, nurori, gineri, nepoţi şi nu în ultimul rând prieteni şi vecini care nu m-au uitat nicio clipă.

Totuşi gândurile şi sentimentele mele se îndreaptă spre voi, spre meleagurile neuitate ale Râmnicului care în urmă cu peste 80 de ani m-au primit în micuţa gară din acest oraş minunat de sub sprânceana Capelei. Nu pot uita modul în care am fost primită în cancelariile şcolilor unde am predat la cumpăna dintre cele două jumătăţi ale secolului trecut(Liceul Pedagogic, Şcoala Medie Tehnică Comercială din localitate).

Ar fi foarte multe lucruri de scris, dar spaţiul tipografic nu ne permite să scriem mai mult. Vă rog să-mi permiteţi să punctez totuşi câteva elemente extrem de importante din viaţa şi activitatea acestei mari doamne care şi-a început cariera profesională „în oraşul domniei mele” aşa cum spunea marele voievod Mircea cel Bătrân.

A văzut lumina zilei la 22 septembrie 1919 în Basarabia noastră scumpă, oraşul Orhei, într-o familie de intelectuali. Tata învăţător-director de şcoală iar mama medic- director de spital din localitatea Bravicea. După terminarea studiilor gimnaziale şi liceale, fiind atrasă de mişcarea în aer liber, împletind în mod armonios pregătirea sportivă cu cea intelectuală, susţine cu succes examenele de admitere la Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, unde îşi desfăşoară activitatea de pregătire ca studentă dar şi ca practicantă a baletului-secţie importantă a gimnasticii artistice.

În anul 1942 absolvă facultatea cu rezultate foarte bune, iar pentru o perioadă scurtă de timp o întâlnim ca tânără profesoară în oraşele Aiud şi Reşiţa. Râmnicu Vâlcea pentru ea reprezintă totul. Îmi povestea de anii petrecuţi ca tânără profesoară la Şcoala Medie Tehnică Comercială(1949), la Liceul de fete(nr. 2, în perioada 1949-1956) dar şi ca iniţiatoare, organizatoare şi directoare la Casa de Cultură din Râmnicu Vâlcea secţia balet.

Trecerea la cele veşnice a iubitului ei soţ, prof. Mircea Şuteu, o determină să părăsească Râmnicul cu inima şi sufletul strânse de durere. Se stabileşte în capitala Moldovei la Iaşi, unde membrii renumitei Universităţi Alexandru Ioan Cuza o primesc cu braţele deschise. Aici depune o activitate extrem de intensă şi benefică pentru întreg tineretul studios din capitala Moldovei.

Datorită pregătirii intense şi susţinute, sărbătorita de astăzi participă la două mari evenimente pe linie de gimnastică medicală în capitala Franţei, la Paris şi la Lozan.

În ultima perioadă de timp, datorită vârstei nu a mai venit la Râmnicu Vâlcea. Îi este tare dor de oraşul tinereţii, de locurile pe care ca tânără profesoară le străbătea cu multă plăcere în zilele în care nu avea ore la şcolile unde preda.

Datorită rezultatelor obţinute de-a lungul anilor, Senatul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi a promovat-o în funcţia de conferenţiar universitar şi profesor emerit în cadrul acestei mari unităţi de învăţământ universitar din România.

Din acest colţ de pagină, cu această ocazie, în numele tuturor colegilor, indiferent dacă au cunoscut-o sau nu, îi urăm multă sănătate, fericire alături de cei dragi. O aşteptăm cu multă plăcere acasă la Râmnicu Vâlcea, aşa cum ne declara în scurtul interviu pe care i l-am luat telefonic cu această oaczie a împlinirii frumoasei vârste de 101 ani.

Respectuos îl rugăm pe inginerul Mircia Gutău, ca în numele intelectualităţii vâlcene, ai Academiei Olimpice Române-Filiala Vâlcea, şi nu în ultimul rând al primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea să i se înmâneze doamnei distincţia ca „cetăţean de onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea.

La mulţi ani, stimată doamnă profesor, să vă dea Dumnezeu tot ce doriţi, iar acum la ceas aniversar o urare sinceră venită din partea tuturor vâlcenilor! „Inima şi sufletul dumneavoastră, cât şi a celor dragi să vă fie încărcate de mireasma tuturor florilor de pe acest pământ”. Un sincer La mulţi Ani!

Nicolae Dinescu.