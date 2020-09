Lupta strânsă intre trei candidati la Primaria Horezu!

Lupta aprigă si destul de stransa intre mai multi candidati in orasul Horezu! Conform unui sondaj realizat zilele trecute in Horezu, trei candidati merg aproape umar la umar in aceasta competitie electorala. Demn de remarcat este avansul candidatului PER, Constantin Nitu, care a reușit sa-l devanseze pe liberalul Ilie Fartat, un politician controversat, fost cercetat penal intr-un dosar de coruptie! Se anunta surprize si in ceea ce priveste componenta Consiliului Local Horezu!