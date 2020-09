Liberalul Mihai Mateescu a umplut Baile Govora de “palate tiganesti”

Cum este posibil ca intr-un oras unde pitorescul este la el acasa sa apara “palate” peste tot? Cum se aproba autorizatiile domnule primar? Si as vrea un raspuns pertinent, nu motive invocate precum asa zisi intermediari, alte nume aparute in autorizatii. Pentru ca indiferent de nume, proiectul inainte sa fie aprobat, trebuie studiat. Imaginea orasului are de suferit pentru aceste atrocitati si ar trebuii respectate anumite limite, dar pentru asa ceva, aveti nevoie de personal specializat. Nu este posibil sa fie aprobate asemenea dimensiuni, asemenea inaltimi intr-o zona unde casele au un aspect modest si au o tipologie. Regulamentul de urbanism ar trebui folosit pentru oras, pentru mentinerea unei imagini ce a fost creata cu grija si iubire de catre bratieni. Unde sunt aceste valori lasate de fondatorii statiunii? Adaptarea inseamna cu totul altceva, nu ignoranta si plasarea intereselor proprii deasupra binelui orasului si al cetatenilor. In urmatoarele poze vreau sa demonstrez govorenilor pentru cine sunt date aprobarile, ce fel de oameni sustin astazi primarul si cine o sa ramana in frumosul nostru oras.

Razvan Nicolae (facebook.com)