Liberalii din Ramnicu Valcea au mintit: Confindustria Sardegna nu va investi la Ramnicu Valcea dupa 27 septembrie!

Liberalii din campania pentru alegerile locale de la Ramnicu Valcea mint asa cum respira!

Iata cum au mintit liberalii intr-un comunicat de presa:

Aducem investitori în Râmnicu Vâlcea! De câteva luni bune susțin că putem transforma orașul nostru într-unul atractiv pentru investitorii străini. Aseară, am obținut prima dovadă a faptului că planul nostru funcționează. Ieri am avut o întâlnire online cu Confindustria Sardegna, o entitate care reunește peste 350 de investitori din Italia, care după 27 septembrie își vor deschide fabrici în Râmnicu Vâlcea, creând locuri de muncă bine plătite pentru locuitorii din orașul nostru.

Toți investitorii cu care am discutat au fost de acord cu condițiile propuse de noi, pe care le vor îndeplini în schimbul facilităților fiscale primite. Lucrurile încep deja să se miște în acest sens, întrucât după 27 septembrie investitorii italieni și-au exprimat intenția de a veni în Râmnicu Vâlcea și de a crea locuri de muncă în domenii precum industria IT, prelucrarea lemnului, vinificație, transporturi și multe altele.

Tot acest comunicat de presa este o MARE MINCIUNA, adevarul este ca niciunul dintre reprezentantii Confindustria Sardegna nu a afirmat ca dupa 27 septembrie vor veni la Ramnicu Valcea pentru a crea locuri de munca! Discutiile au fost pur teoretice, neconcretizandu-se nimic! Informatia ne-a fost confirmata de participanti la intalnirea de la Horezu! Nu s-a semnat niciun document, niciun acord! Minciuna liberala aruncata in disperare are picioare scurte! Manipulare, insulte si dezinformare – acesta a fost programul electoral al echipei PNL de la Ramnicu Valcea in aceasta campanie electorala!

Acesta este comunicatul italienilor de la Confindustria Sardegna:

Pe partea românească, Daniel Manda (președintele Inimii românești), Claudia Banu, Virgil Pirvulescu și Ilie Fartat , toți candidați la următoarele alegeri regionale din raionul Vâlcea – România.

Reprezentanții Confindustria au reamintit că există multe companii și antreprenori din Sardinia și există o strânsă colaborare între cele două țări

În județul Vâlcea s-a dezvoltat în special industria prelucrării lemnului, industria chimică și extractivă (sare, cărbune, petrol), dar și industria ușoară reprezentată de fabricile care produc încălțăminte și îmbrăcăminte.

Franco Fara a povestit treizeci de ani de experiență desfășurând o activitate industrială și comercială în România, unde a găsit colaboratori excelenți și un personal de calitate și profesional.

El a explicat că a experimentat transformarea completă dintr-o republică socialistă dictatorială într-o țară democratică care astăzi, cu evoluția sa, poate fi comparată cu o țară a UE din toate punctele de vedere.

Facilitățile fiscale și birocratice fac România și mai convenabilă din punct de vedere antreprenorial în comparație cu alte țări ale UE.