Liberalii au luat-o razna! “Sageata” buicanista Victor Stanculescu, numita director la ABA Olt! Mare ti-e grădina, Doamne!

Liberalii au luat-o razna! Buican si gasca personala de papagali galbeni isi bat joc de institutiile statului! Ultima isprava: numirea avocatului Victor Stanculescu, un politruc prin excelenta, la conducerea ABA Olt!!! Pe ipochimen nu-l recomanda nimic in aceasta functie, in afara de carnetul de partid si periatul scamelor de pe turul pantalonilor baronului galben Cristian Buican. Stanculescu primeste, in sfarsit, un os de ros mai consistent. Omul este total incompetent pentru această functie, iar conducerea ANAR a actionat la comanda politica liberala. Ziarul de Valcea va monitoriza cu maxima atentie aventura lui Stanculescu la ABA Olt. Victoras nu se va putea abtine si va baga mana pana la umar in butoiul cu miere?! Punem pariu?!