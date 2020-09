Ing. Ionel Dragu, candidatul Pro România la Primăria Măldărești, nu vrea să lase un lucru început și neterminat!

Consecvent principiilor sale, ing. Ionel Dragu, candidatul Pro România la Primăria Măldărești, nu vrea să lase un lucru început și neterminat. Astfel si-a propus ca in mandatul 2020-2024 sa finalizeze o serie de investitii realizate în ultimii ani si sa iniţieze alte proiecte de investitii pentru viitor.

Dintre obiective de viitor amintim:

• modernizarea drumului comunal DC145A Telechesti, a străzii Telechesti-Scoala, a drumului sătesc Necsoaia si a drumului vicinat Stroe-Magura;

• modernizarea drumurilor de interes local: Ciupa Linie, Ciupa peste apa, Bolovan (DC140), Buleni, Pestritu. Proiect initiat de Primar Ing. Ionel Dragu in mandatul 2012-2016 cu contract de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice la data de 09.09.2015;

• definitivarea proiectului „Asfaltare DC141 Maldaresti- Crangu Orli-Maldaresti de Jos” proiect initiat de Primar Ing. Ionel Dragu in mandatul 2012-2016 cu contract de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice la data de 09.09.2015, de Primarul Ionel Dragu, cu valoarea totala a investitiei de 51,05 miliarde lei vechi;

• modernizarea drumului de acces Enescu, Enea Dumitru, Neamtu -Moara si construirea unei punţi pietonale peste râul Luncavat in punctul Moara intre satele Maldaresti – Maldaresti de Jos;

• modernizarea străzii Necsoaia-Troita,Ciocarlan Ion, a străzii Necsoaia-Buga Nicolae cu construirea unui podeţ in acest punct si a unei poteci pietonale Necsoaia-Petrescu Vasilica – Pripor Mucalesti, DN65C;

• modernizarea drumului de acces Ciupa-Fau Anton-Islaz Mestecini-Treapt Polici si a drumului Pripor in satul Maldaresti;

• modernizarea drumului agricol Telechesti-Groape Magura, drum aflat in finanţare in anul 2015;

• modernizarea prin pietruire a tuturor drumurilor de tarla, a drumurilor vicinale din toate satele componente Comunei Maldaresti, astfel ca cetatenii sa aiba acces auto la toate proprietăţile agricole si forestiere;

• modernizarea drumului judeţean DJ676H, construire rigole, şanţuri betonate, trotuar pietonal;

• construire trotuare pietonale si rigole carosabile in Centru Civic al comunei;

• construire trotuare pietonale si rigole betonate in Mucalesti;

• construire parcare in Centrul Civic al comunei;

• înfiinţare reţea publica de apa uzata – canalizare, Statie de epurare in com. Maldaresti. Proiect initiat de primar Ionel Dragu in mandatul 2012-2016 cu contract de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, cu valoarea totala a investitiei de 155,38 miliarde lei vechi;

• înființare reţea publica de alimentare cu apa în Com.Maldaresti. Proiect initiat de primar Ionel Dragu in mandatul 2012-2016 cu contract de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, cu valoarea totala a investitiei de 78,75 miliarde îei vechi;

• efectuarea unor lucrări ample de ecologizare si înfrumuseţare a comunei, amenajarea spatiilor verzi, curatirea albiilor râurilor si reabilitarea fântânilor publice;

• îngrijirea vegetatiei si toaletarea arborilor de pe o parte si de pe cealalta parte a drumurilor din localitate;

• colectarea selectiva a deşeurilor;

• construirea corpului de clădire pentru „Punct termic si Grupuri sociale” – anexă a clădirii Scolii Gimnaziale Maldaresti si dotarea punctului termic cu echipamente pentru surse regenerabile de energie. Lucrările de construire au fost începute in mandatul 2012-2016 al Primarului Ionel Dragu si au fost sistate in mandatul 2016-2020;

• asigurarea transportului elevilor de acasa către şcoala si retur cu cele doua microbuze şcolare din dotare pe toate traseele din localitate;

• construire sediu Primărie in com. Maldaresti. Proiect initiat de Primarul Ionel Dragu, in mandatul 2012-2016, cu contract de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, cu valoarea totala a investitiei de 53,22 miliarde lei vechi, pentru o suprafaţa construita de 1386 mp;

• amenajarea unui spaţiu pentru biblioteca comunala Conectarea bibliotecii comunale la programul internaţional BIBLIO-NET;

• revigorarea activitatilor culturale care sa păstreze traditiile locale in vederea transmiterii generaţiilor urmatoare;

• reînfiintarea ansamblului Cultural Artistic Magura Maldaresti;

• realizarea prin concurs de soluţii a Statuii I.G.DUCA si amplasarea acesteia in Centrul Civic;

• construire Centru Cultural Maldaresti in care sa se expună bogata colecţie etnografica din localitate. Amenajare si dotare incinta de desfasurare a manifestaţiilor culturale „Zifele Comunei Maldaresti-Lada de Zestre Maldaresti 1504”;

• continuarea lucrărilor de execuţie a Bisericii Creştin Ortodoxe din Satul Maldaresti de Jos;

• construirea si modernizarea unui număr de 4 Troiţe, in punctele: Ciupa Cişmea,Ciupa Ctsmaru.Florea Varzaru, Loi

• dotarea Dispensarului Uman cu echipamente si eficientizarea serviciilor medicale cu aportul unui sistem informatic integrat;

• sprijinirea persoanelor defavorizate pentru combaterea izolării sociale si a saraciei;

• modernizare „Baza sportiva Zoica”. Construire Tribune prin sprijinire mal pentru Baza sportiva Centru Civic. Construire „Sala de educaţie fizica si sport Şcolara”. Construire „Baza sporţiva-teren sintetic” in satul Maldaresti de Jos. Amenajare traseu OFF ROAD si DRIFT. Revigorarea activitatilor sportive de masa;

• refacerea traseului turistic „Drumul Potecasilor” Infintare „Traseu Bicicleta si Motocross”. Punerea in valoare a masivului din dealurile subcarpatice „Vârful Magura Sîaîiorului “cu inaltimea 769m si a împrejurimilor acestuia. Construirea si montarea unei instalatii tip „Tiroliana” pe versantul de Est al Măgurii si amenajarea unei zone de Camping si Grill in aceasta zona.

• dezvoltarea interesului deţinătorilor de Terenuri Agricole pentru obţinerea fondurilor europene acordate pentru plantaţii de pomi fructiferi,creşterea animalelor si apicultura. Stimularea creări de ferme comerciale moderne de unitati de industrie alimentara si creşterea competitivitatii acestora;

• înfintarea unui ,,Parc Industrial “prin parteneriat Public Privat pentru activitati conomice,turistice,energetice agricole;

• înfiinţare sistem de distributie gaze naturale in Com,Maldaresti Jud. Valcea;

• reabilitare, modernizare si extindere sistem de iluminat public in Com.Maldaresti, judeţul Valcea;

• înfiinţare centre de dezvoltare a activitatiilor sociale si socio- medicale in clădirile scolii Maldaresti, situate in Centrul Civic al comunei ,in satul Maldaresti de Jos, in satul Maldaresti-Necsoaia si in satul Telechesti.

Ionel Dragu este omul de care are nevoie localitatea Măldărești

Ing. Ionel Dragu, candidatul Pro România la Primăria Măldărești, este omul de care are nevoie localitatea: „Sa continuam sa muncim impreuna, sa ne promovam valorile umane, prosperitatea si calitatea de viata pentru binele comunei Maldarești. Experienţa vasta acumulata, lucrurile bine făcute pentru comunitate, capacitatea si dorinţa de a continua si finaliza proiectele incepute si a demara noi proiecte, sunt argumente care ma propun pe mine Ionel Dragu pentru un nou mandat ia Primaria Maldaresti. Sunt omul care cunoaşte fiecare colt al comunei, stau de vorba cu oamenii si ii ajut de fiecare data. De-a lungul celor 5 mandate am ştiut sa fiu un Primar al oamenilor, dedicat problemelor comunitatii. Daca locuitorii m-au votat de fiecare data inseamna ca,intradevar am meritat si merit sa fiu in fruntea administraţiei locale Maldaresti. Va mulţumesc pentru incredere si susţinere! Sunt susţinut de o echipa de consilieri locali in care se regăsesc oameni ai locului, cunoscuţi in localitate pentru pregătirea lor profesionala și implicarea în rezolvarea problemelor comunității”.

