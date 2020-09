Inchirieri microbuze

Un microbuz este cea mai convenabila optiune atunci cand trebuie sa transferi un grup mic de pasageri. Daca masina nu este suficienta si autocarul este prea mare, poti comanda serviciul de inchirieri microbuze confortabil pentru 8 – 20 de persoane si cu sofer. Un microbuz inchiriat este cea mai buna solutie pentru transportul persoanelor la evenimente festive si corporatiste, excursii pentru adulti, excursii scolare, si in oricare dintre aceste cazuri, inchirierea unui microbuz este cea mai buna optiune. Cel mai adesea, serviciul de inchirieri microbuze este solicitat pentru urmatoarele scopuri: eveniment de nunta, transfer de oaspeti de la gara sau aeroport, livrarea participantilor la conferinte, prezentari, negocieri etc., excursii in natura, transportul scolarilor, excursii pentru copii, iesiri cu un grup scolar la circ sau la un muzeu etc.

Servicii de inchirieri autocare

Poti solicita de la firma transcarsrl serviciul de inchirieri autocare pe termen scurt sau lung. Inchirierea pe termen lung presupune comandarea unui autocar pentru o perioada mai mare de timp. Aceasta oferta este benefica pentru cei care nu au un transport adecvat. Serviciul de inchirieri autocare pe termen lung sunt potrivite pentru transportul angajatilor, livrarea sportivilor la antrenamente sau competitii, transportul scolarilor la cursuri in natura, excursii, diverse evenimente, transportul lucratorilor care lucreaza in schimburi etc. Termenul pentru inchirierea unui microbuz sau autocar si regularitatea serviciului sunt negociate individual.

Costul serviciilor este determinat individual, in functie de o serie de factori. Este posibil sa inchiriezi un microbuz sau un singur autocar, si de asemenea, mai multe microbuze sau autocare, si aceasta va fi solutia cea mai profitabila. Firma de inchirieri microbuze si autocare transcarsrl dispune de o flota mare de vehicule cu capacitati diferite pentru pasageri si bagaje si aceasta este o optiune pentru orice ocazie. Atat microbuzele cat si autocarele sunt echipate cu tot ceea ce este necesar pentru confortul si comoditatea pasagerilor, chiar si in timpul unei calatorii lungi.