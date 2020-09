Importanta backlink-urilor in optimizarea SEO

Optimizarea SEO implica o serie de sarcini diferite, extrem de importante pentru succesul site-ului tau. Backlink-urile sunt un aspect esential al SEO, deoarece ajuta la cresterea importantei site-ului si a autoritatii paginilor, care contribuie direct la clasarea rezultatelor cautarii. Dar, importanta baclink-urilor nu se rezuma la atat.

Ce sunt backlink-urile?

Backlink-urile sunt linkuri de pe alte site-uri web care redirectioneaza catre site-ul tau. Cu foarte mult timp in urma, algoritmul de clasare Google se baza aproape exclusiv pe portofoliul de backlink al unui site web. Numit PageRank, acest algoritm a fost usor de manipulat cu tehnici SEO black hat, cum ar fi fermele de linkuri. Fermele de link-uri sunt, in esenta, site-uri web create special pentru backlink-uri. Acestea pot ajuta proprietarii de site-uri web sa obtina trafic pentru o vreme, dar nu ii vor ajuta sa se pozitioneze mai bine in motoarele de cautare. Astfel de site-uri gazduiesc un numar mare de link-uri, adesea fara continut, iar aceste tipuri de link-uri vor duce, de obicei, la o penalizare – deci asigura-te ca eviti astfel de achizitionare de linkuri pentru site-ul tau.

Pe masura ce algoritmii motorului de cautare au devenit mai complecsi, multi cred ca backlink-urile au devenit mai putin importante, desi contribuie in continuare la puterea si autoritatea site-ului tau web. Autoritatile de domeniu si pagini, de exemplu, sunt indicatori directi ai modului in care motorul de cautare iti vede site-ul. Cu cat site-ul tau are o autoritate mai mare, cu atat va fi pozitionat mai bine in clasamentul cuvintelor cheie pe care le-ai ales in timpul cercetarii de cuvinte cheie. Backlink-urile raman in continuare un factor crucial pentru clasarea in cautarea organica. Numarul de domenii de referinta este unul dintre cei mai importanti factori de clasificare pentru Google.

Backlink-urile ofera, de asemenea, o alta cale prin care vizitatorii iti pot gasi site-ul. Daca un vizitator citeste un blog informativ si vede un link catre site-ul tau, ar putea sa faca clic pe link si sa fie directionat catre pagina ta. Acesta este cunoscut sub numele de trafic de recomandare si poate avea un impact pozitiv asupra reputatiei online a site-ului tau.

Cum poti obtine backlink-uri?

Avand in vedere faptul ca backlink-urile joaca un rol atat de important in performanta site-ului tau in rezultatele cautarii, construirea unui portofoliu puternic de backlink este esentiala. Insa, obtinerea de backlink-uri poate fi un proces consumator de timp si obositor. Din fericire, exista nenumarate modalitati de a obtine backlink-uri, fiecare dintre acestea putand fi benefica pentru portofoliul de backlink al site-ului tau.

Listarea in directoare online si locale

Listarea site-ului tau in directoare locale sau online iti va oferi backlink-uri puternice, desi este posibil ca acestea sa fie nofollow. Chiar si nofollow, link-urile din directoare ajuta potentialii clienti sa-ti gaseasca site-ul mai usor sau sa citeasca recenzii despre afacerea ta.

In plus, Google My Business iti permite sa afisezi compania si site-ul web pe Google Maps, ceea ce ofera utilizatorilor sansa sa-ti gaseasca mai usor locatia. Asigura-te ca listezi numele, adresa si numarul de telefon corect in toate directoarele online.

Comentarii pe bloguri

O alta modalitate de a obtine backlink-uri pentru site-ul tau este sa vizitezi site-uri web autorizate, sa le citesti blogurile si sa comentezi, exprimandu-ti aprecierea pentru continutul lor de calitate sau punand o intrebare adecvata. Astfel, in comentariul tau poti adauga si un link catre site-ul tau. Acestea vor fi probabil backlink-uri nofollow, cu toate acestea, te pot ajuta in continuare sa construiesti o relatie cu alte site-uri web si companii din industria ta. Asigura-te ca adaugi doar comentarii relevante pentru industria ta. In caz contrar, comentariul tau poate fi considerat spam si site-ul nu il va accepta.

Guest blog

Una dintre cele mai bune strategii prin care poti obtine backlink-uri de inalta calitate, este sa scrii pe alte site-uri web din industria ta. Aceasta strategie consuma mult mai mult timp decat celelalte optiuni pe care le-am mentionat, dar este cel mai bun mod de a construi backlink-uri de inalta calitate. Pentru a efectua bloguri pentru oaspeti, va trebui sa cercetezi site-uri de calitate din industria ta si sa afli care dintre ele accepta guest blog.

Apoi, va trebui sa te asiguri ca scrii continut care se potriveste cu orientarile lor si sa trimiti textele spre aprobare. Asigura-te ca incluzi un link catre site-ul tau undeva text, deoarece acesta este intregul scop al blogurilor pentru oaspeti. Desi vei descoperi ca multe site-uri nu vor fi interesate de un blog pentru oaspeti, multe altele vor lua in considerare continutul gratuit pe care il vor primi pentru un backlink.

Backlink-urile de calitate sunt construite treptat, nu brusc

Backlink-urile care sunt adaugate brusc la paginile web nu vor avea niciun impact semnificativ. Motoarele de cautare iau in considerare, in mod normal, acele backlink-uri naturale care se adauga incet, intr-o anumita perioada de timp. Motoarele de cautare stiu ca poate fi dificil sa obtii backlinkuri de calitate de pe alte site-uri web, iar criteriile pe care le folosesc in evaluarea backlink-urilor au devenit chiar mai stricte ca niciodata.

Backlink-urile reprezinta o parte incredibil de importanta a strategiei SEO pentru site-ul tau. Construirea unui portofoliu de backlink solid poate ajuta la imbunatatirea autoritatii domeniului si a paginilor. Fara backlink-uri, vei avea dificultati in obtinerea unei pozitii bune in rezultatele motorului de cautare – deci fii persistent in tactici. Pentru a te asigura ca procedezi corect in ceea ce priveste achizitionarea de backlink-uri, apeleaza la o agentie de web design si optimizare SEO pentru a te ajuta sa eviti penalizarile in motoarele de cautare si sa castigi importanta si trafic in mod natural. In concluzie, backlink-urile afecteaza clasamentul motoarelor de cautare mai mult decat orice altceva. Numarul si calitatea acestora vor determina, in mare masura, pe ce pozitie se situeaza site-ul tau in rezultatele cautarii.

Articol publicat de agentia sicmedia