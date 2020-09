GHEORGHE MIHĂILESCU, UN PROFESIONIST, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL

Sunt de profesie inginer,cu o experiență dobandită in peste 30 de ani de activitate, in prezent doctorand cu tema ” Bioeconomia și adaptarea pădurilor românești la schimbările climatice : Green Deal European ” la Universitatea Transilvania din Brașov .Am început cariera profesională in 1990 ca inginer la cel mai mare ocol silvic din România , amplasat in Nordul Judetului Vâlcea și am urcat profesional, îndeplinind pe rând responsabilități de execuție și funcțiile de sef de ocol silvic, director tehnic si director la Directia Silvică Valcea ,apoi Director General al Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva .

Pentru o perioada de opt ani am lucrat in domeniul privat , fiind inginer, manager de proiect și director general adjunct in cadrul unei societati pe actiuni .

In aceasta perioada am proiectat și executat sute de proiecte publice sau private in domeniul constructiilor civile si industriale, infrastructura de apă,canal,drumuri, poduri, căi ferate .

În Râmnicu Vâlcea am construit, in calitate de antreprenor și manager de proiect pasajele rutiere Dacia, Bogdan Amaru și Hervil !

Am avut două mandate de consilier : Consilier Municipal in Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea ( mandat 2012-2016 ) și Consilier Judetean al Consiliului Judetean Vâlcea ( mandat 2016-2018 ) .

Am fost membru in Consiliul de Administratie al Apavil S. A. și reprezentant in AGA la Piete Prest SA Rm Valcea .

Am fost ,de asemenea ,membru in Consiliul de Administratie al mai multor colegii din oras : Colegiul Național Al. Lahovari , Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Colegiul de Silvicultura Rm Valcea .

Am o vasta experienta profesională in administrația publica locala, județeană și naționala

Am căpătat o bogată experință managerială, cunosc problemele Municipiului Rm.Vâlcea și pot ajuta cu ideile și exemplele de bună practică la dezvoltarea orașului și rezolvarea problemelor cetățenilor din Rm Vâlcea

Eu si colegii mei vom continua să oferim soluții realiste pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a municipiului Râmnicu Vâlcea şi pentru punerea în practică a programului politic pe care social-democrații din Organizatia Rm. Valcea a Partidului Social Democrat il propun electoratului.

Îmi exprim speranța că locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea vor aprecia seriozitatea și competența și vor vota la alegerile din 27 septembrie lista de consilieri municipali ai PSD Râmnicu Vâlcea, pe cea de consilieri județeni ai Organizației Județene a PSD Vâlcea, continuitatea la funcția de primar iar pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vâlcea pe domnul Constantin Rădulescu!

Gheorghe MIHĂILESCU

