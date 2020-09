Gheorghe Gingu, candidat PNL la Primaria Bujoreni: Campania mea electorală va fi una bazată pe bun – simț și respect

Am decis să intru în concediu. Și nu, nu pentru că fug de muncă, ci pentru că am ales ca în această perioadă să mă ocup de campania electorală. În ultimele zile, contracandidații mei au găsit de cuviință să facă sesizări peste sesizări, însă ce m-a deranjat cel mai mult a fost faptul că pur și simplu au făcut presiuni imense asupra colegilor mei din Primăria Bujoreni.

Pentru a evita aceste hărțuiri ale lor, am intrat în concediu. Este primul din ultimii 3 ani.

Campania electorală pe care o voi duce în aceste săptămâni va fi una bazată pe bun – simț și respect, pe idei de proiecte și pe viziuni despre viitorul comunei Bujoreni. Vă voi prezenta dvs, locuitorilor din această frumoasă comună, proiectele pe care le-am implementat în 3 ani de mandat, proiectele ce sunt în derulare, dar și proiectele mele pentru mandatul următor! Să auzim de bine!

#BUJORENI în care #SEPOATE #RESPECT #IMPLICARE

Gheorghe Gingu, candidat PNL la Primaria Bujoreni