Florin Alexandru Maracine, candidat PSD la Primaria Galicea: Facem politica binelui, binelui făcut pentru oameni, a faptelor bune!

Comuna Galicea a primit astăzi cu bucurie vizita domnului Presedinte, Constantin Radulescu care ne-a adus vesti dintre cele mai bune pentru locuitorii ei( in câteva zile se va continua asfaltarea in satul Ostroveni, iar saptamana viitoare se va da drumul oficial la Fantana cu 3 tevi, după asfaltare). Și ne-a promis sprijin pentru toate proiectele!Alaturi de noi au fost și domnii deputați, Neata Eugen și Popa Ovidiu, dna Andra Bica. Mulțumim tuturor celor prezenți!

In Galicea facem politica binelui, binelui făcut pentru oameni, a faptelor bune!

O altfel de politica!

Votam, Constantin Radulescu, Presedinte al Consiliului Județean Valcea! Votam PSD!

