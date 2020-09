Finul Stanculescu, numit director la ABA Olt, sa-i acopere smecheriile familiei nasului Buican?!

Numirea habarnistului in domeniul apelor, Victor Stanculescu, la sefia ABA Olt nu este intamplatoare! Sageata Stanculescu are o misiune clara. Afacerile familiei nasului sau Cristian Buican, care au tangente si cu ABA Olt, trebuie “albite” si cine putea sa se arunce cu capul inainte in asemenea tarasenie cu iz penal?! Ati ghicit: Stanculescuuuuu!

Ia fiti atenti aici la mine peste ce bomba am dat, rasfoind online Timpul de Valcea. Am aflat care este scopul numirii la ABA a lui Victoras, finul baronului galben Buican.

Nu va ganditi ca sunt articole noi, recente. Nuuu, sunt de pe vremea cand pentru bolgul respectiv, ”Famiglia” o reprezenta familia Buican!! (SOC SI GROAZA)

“”Famiglia” Buican implicată în furtul de bani publici de la primăria Bujoreni și se pare cu ajutorul candidatului PNL la postul de primar, Dragoș Cîrstoiu” – acesta este primul fragment care deschide articolul “Corupție în APE tulburi la primăria Bujoreni. Buican sfidează Legea!”

Pai cum sa nu-ti deschida apetitul la citit?

Ca sa citam in continuare, “Noi am descris o situație de fapt și credem că este foarte relevant modul de operare al acestui grup infracțional organizat care sub protecția funcțiilor și relațiilor pe care le au s-au crezut mici „dumnezei” afișând o moralitate care era mai mult decât angelică”

Ce cuvinte denigratoare! Si ce laude i se aduc acum? Oare ce a facut-o sa se razgandeasca in doar 2 ani?

Va las sa descoperiti si sa cititi in continuare articolele!

PS. Urmeaza dezvaluiri BOMBA! Stay tuned!