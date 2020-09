Eugen Neata: Orașul Berbești va avea un cu totul alt destin sub conducerea primarului Vasile Iliescu și cu sprijinul președintelui județean Constantin Rădulescu

Berbești, mai bogat cu o lege, un primar și un președinte de județ.

În urmă cu doar câteva zile, a fost adoptat în Parlamentul României un amendament la supranumita lege Eugen Neață, a pensionării anticipate, fără penalități, pentru cei care au locuit treizeci de ani în zone poluate. În acest amendament am introdus și Orasul Berbești, corectând o nedreptate. Oamenii din Berbești se vor putea pensiona în curând cu doi ani mai devreme, fără penalități, dacă îndeplinesc condițiile legii.

M-am întors, așadar, în Berbești cu echipa de susținere a președintelui Constantin Rădulescu, cu bucuria de a-i revedea pe oamenii care locuiesc aici și care, iată, și-au îmbunătățit viața și datorită legii Eugen Neață. Întâlnirea a fost una de punere de acord a angajamentelor luate față de populația județului de președintele Constantin Rădulescu, candidat din nou la această funcție și angajamentele locale ale candidatului nostru la postul de primar al Berbeștilor, Vasile Iliescu.

Participanții la discuții au vrut să știe în ce măsură vor continua investițiile județene în drumuri și cofinanțările în proiectele locale de dezvoltare a infrastructurii. Constantin Rădulescu a desris etapă cu etapă realizarea proiectelor de infrastructură și alte proiecte din economie, sănătate, învățământ. Orașul Berbești are o rămânere în urmă generată în principal de declinul economic și de scăderea importanței exploatării miniere în ultimele decenii, dar și de neputințele administrației locale de a se adapta la vremurile noi și de a remodela sistemul ocupațional al localității.

Vasile Iliescu, candidat al Partidului Social Democrat este încrezător că, în colaborare cu președintele județean Constantin Rădulescu, și cu consilierii locali și județeni va reuși să atragă în acest oraș finanțările necesare dezvoltării și interesele unor dezvoltatori care să investească sume importante de bani în activități industriale înfloritoare.

Pentru viitor mă gândesc eu însumi să dezvolt o acțiune de cunoaștere și de susținere a orașului Berbești prin organizarea unor vizite ale grupurilor specializate de parlamentari, așa cum am făcut și în trecut pentru platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea, pentru exploatarea de la Costești, pentru Valea Lotrului și pentru Munții Făgăraș. Toate acestea s-au finalizat cu inițiative legislative care au contribuit la dezvoltarea zonelor și la creșterea nivelului de trai din aceste regiuni.

Acum, în această campanie electorală, ne punem cu toții speranțele în faptul că orașul Berbești va avea un cu totul alt destin sub conducerea primarului Vasile Iliescu și cu sprijinul președintelui județean Constantin Rădulescu.

Bine faci, bine găsești!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea

