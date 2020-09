Dumitru Blejan, primarul comunei Scundu: Clarificări despre investitiile realizate in localitate

Dragi cetateni ai Comunei Scundu,

Am datoria sa va informez pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la investitiile realizate in localitatea noastra si, totodata, doresc sa cunoasteti realitatea si sa stopez unele rautati/neadevaruri.

Nu reamintesc investitiile realizate in trecut deoarece sunt cunoscute de toata lumea si apreciez ca a fost munca noastra a tuturor. Am hotarat sa nu fac promisiuni electorale, dar consider ca este corect sa va aduc la cunostinta urmatoarele:

– Proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Scundu, judetul Valcea”, valoare – 2,619,891.00 lei este depus pentru finantare la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei din anul 2018, nr. inreg. 92372/10.08.2018;

– Proiectul „Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Scundu, judetul Valcea”, valoare – 6,388,573.00 lei este depus pentru finantare la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei din anul 2018, nr. inregistrare 92370/10.08.2018;

– Proiectul „Reabilitare si dotare Camin Cultural in satul Scundu, comuna Scundu, judetul Valcea”, valoare – 2,061,151 lei, este depus la Compania Nationala de Investitii din anul 2017, nr. inreg. 19944/22.12.2017

– Proiectul “Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Scundu, judetul Valcea”, valoare – 562,700.66, este depus si aprobat spre finantare de catre Fondul de Dezvoltare si Investitii din anul 2019, nr. inreg. 1238/CNSP/17.05.2019

– Proiectul “Modernizare drumuri de interes local in Comuna Scundu, judetul Valcea”, valoare – 7.463.126,80 lei, cuprinde modernizarea unui numar de 8,5 km de drumuri de interes local, proiect pentru care a fost semnat contractul de finantare nr. 262 din 31.10.2019 si contract de executie lucrari nr. 1754 din 28.05.2019. Proiectul are in componenta modernizarea urmatoarelor drumuri : Drum Popesti, Drum Cimpoci, Drum Pogoane, Drum Palaghiesti, Drum Valea cu apa, Drum Andreesti, Drum Ghiorlani, Drum Tigarani, Drum Coconesti, Drum Giuclani si altele.

– Proiectele “Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Scundu, judetul Valcea” si “Modernizare drumuri de interes local in Comuna Scundu, judetul Valcea” au fost stopate din cauza pandemiei, dar Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei promite finantarea acestora in cel mai scurt timp.

Toate proiectele mentionate sunt eligibile si vor primi finantare in perioada urmatoare.

– Proiectul “Introducere gaze naturale in Comuna Scundu, judetul Valcea”, se va realiza prin racordare la reteaua de gaze naturale din satul Fotesti al Comunei Ionesti, proiect ce se afla in stadiul de Studiu de Fezabilitate.

– Pentru proiectul “Infiintare targ comunal in Comuna Scundu, judetul Valcea”, terenul a fost cumparat de Blejan Dumitru – Primar si donat Primariei, iar lucrarile vor avea finalitate in luna noiembrie 2020.

Am facut aceste precizari intrucat exista multe speculatii pe marginea acestor proiecte si doresc ca dumneavoastra sa fiti informati asupra investitiilor viitoare de care vor beneficia toti locuitorii Comunei Scundu.

Nu promisiuni electorale, ci fapte !

Va multumesc pentru sprijin si intelegere,

Dumitru Blejan