Digitalizarea in sfera financiara

Cu totii ne dorim sa fim la curent cu tot ce este nou si modern, iar pentru asta avem nevoie inclusiv de solutii financiare pe care sa ne putem baza in orice moment. Acestea sunt astazi mai usor de accesat, mai avantajoase si se pliaza pe nevoile oricarei societati, indiferent de domeniu. In acest sens ne ajuta Omnicredit, prima platforma fintech exclusiv online din Romania care vine in sprijinul societatilor prin mai multe solutii financiare, printre care si scontarea instrumentelor de plata.

Ce este scontarea

Scontarea este o solutie financiara care vine in sprijinul firmelor din nenumarate domenii. Astfel, acestea au ocazia de incasare pe loc a biletelor la ordin si CEC-urile primite de la clienti avand termen de plata in viitor. Procedura este simpla intrucat acestea se gireaza direct catre Omnicredit care face plata pe loc si care asteapta data scadenta in locul tau. Solutia este foarte utila pentru toate societatile si are avantajul ca este foarte simpla, fiind necesare numai cateva click-uri in acest sens.

Despre Omnicredit

Despre Omnicredit trebuie sa stii ca reprezinta prima platforma fintech de finantatere exclusiv online din Romania care ajuta nenumarate societati sa isi poata desfasura activitatea asa cum se cuvine. Solutiile oferite au venit in sprijinul a nenumarati oameni de afaceri care si-au putut gestiona afacerile fara sa aiba griji din punct de vedere financiar.

Oameni cu experienta

Aici suntem intampinati de oameni cu experienta care stiu cum sa gestioneze fiecare situatie si care intotdeauna gasesc cele mai bune solutii, indiferent de complexitatea cazurilor. In plus, multi antreprenori au sansa de a dobandi cunostinte noi care sa le fie de folos in activitatile lor. Echipa Omnicredit este alcatuita doar din oameni care lucreaza de peste 15 ani in domeniul economic, ceea ce presupune ca orice antreprenor se va simti foarte bine aici.

Evitarea birocratiei

Mai mult, se evita si birocratia, cea care pune bete in roate dezvoltarii a nenumarate afaceri. Oricine stie ca aceasta este cea care incetineste nenumarate proceduri care in alte conditii pot fi foarte simple. Faptul ca activitatea se desfasoara exclusiv online reprezinta un mare avantaj intrucat totul se deruleaza in cel mai scurt timp si nu este nevoie de dosare stufoase, de asteptat la cozi interminabile sau alte neplaceri.

Simplu si rapid

Daca esti interesat de scontarea instrumentelor de plata atunci trebuie sa stii ca poti obtine sprijinul financiar fara nicio problema. La Omnicredit nu sunt impuse limite stricte asa cum este cazul in diferite alte situatii. Business-uri din toate domeniile pot solicita sprijinul Omnicredit, indiferent ca vorbim de firme IT care isi doresc sa se dezvolte, de sali de fitness, saloane de infrumusetare, curatatorii, spalatorii, boutique-uri, magazine online si nu numai. Totodata, faptul ca activitatea se deruleaza exclusiv online reprezinta un alt mare plus intrucat se fac mari economii de timp per total si nimeni nu trebuie sa se mai complice cu fel si fel de proceduri ingreunate.

Direct online

Totul incepe la Omnicredit prin crearea unui cont pe site, ceea ce este foarte simplu si dureaza mai putin de un minut. Mai apoi se alege modalitatea de finantare dorita, se incarca documentele solicitate, iar in cel mult o ora se primeste deja un raspuns. Asadar, daca acesta este afirmativ, atunci in alte opt ore suma solicitata se vireaza direct in cont.

Fara probleme financiare

Toti oamenii de afaceri care se confrunta cu probleme din punct de vedere financiar pot scapa de ele pentru ca aici sunt disponibile mai multe solutii. Astfel, acestia au posibilitatea de a-si desfasura activitatea asa cum isi doresc, fara a avea nicio presiune financiara.