Declaratie PENALA a candidatului PPU(SL), Ilie Amuzan, la Primaria Calimanesti! 

Amuzan a luat-o razna?! In stilul sau caracteristic, fostul primar al localitatii Calimanesti, Ilie Amuzan, actual candidat PPU (SL), iese pe piata electorala cu o afirmatie bombastica: ”Dacă câștig alegerile, a doua zi dau afară toți angajații din Primărie care nu sunt din Călimănești”. Declaratia electorala, cu iz populist-demagogic, este in totala contradictie cu legile romanesti si imbraca evident aspect PENAL! Angajatii Primariei Calimanesti sunt functionari publici si ocupa aceste functii in baza unor CONCURSURI! Si pe vremea cand Amuzan a fost primar erau multi angajati din afara localitatii, dar atunci nu a fost nicio problema. Afirmatia aproape fascista a lui Amuzan este abuziva si discriminatorie! Unde s-a mai auzit ca la un concurs pentru ocuparea unei functii in domeniul administratiei publice, sa existe conditia domiciliului din cartea de identitate?! Iliuta este disperat sa castige voturi si arunca fumigene in capul calimanestenilor!