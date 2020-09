Cum sa expediati in mod corespunzator colete catre Germania?

Pe masura ce tot mai multi romani pleaca in strainatate din cauza afacerilor pe care le au, serviciile de transport colete au devenit unul dintre cele mai convenabile servicii din tara noastra.

Transportul coletelor catre alte tari europene este foarte convenabil, iar una dintre tarile in care romanii trimit frecvent pachete, este Germania. Acesta este motivul pentru care tot mai multe companii de transport persoane, au infiinta si un serviciu de transport colete catre si din Germania.

Indiferent ca doresti sa trimiți pachete mai mici, plicuri sau colete mai mari de acasa catre cei dragi plecati peste hotare, acest serviciu este avantajos pentru buzunarul oricui. De asemenea, in cazul in care doresti sa calatoresti in Germania si nu poti lua chiar toate bagajele de care ai nevoie, atunci poti folosi cu incredere serviciul de coletarie catre Germania cu Royal-Tour. Bagajele tale vor ajunge in siguranta exact la adresa dorita si intr-un timp foarte scurt.

Care sunt avantajele trimiterii coletelor cu microbuzele companiei Royal-Tour?

Opțiunea de a utiliza microbuzele pentru a trimite pachete in Germania, este ieftina, rapida si sigura. Cel mai mare avantaj este ca pachetul dumneavoastra poate fi ridicat exact de la adresa si il puteti expedia la adresa pe care o specificati. In plus, pretul pe kilogram este foarte accesibil.

Microbuzele folosite de compania Royal-Tour sunt moderne, de ultima generatie, astfel incat tu sau chiar pachetul tau sa ajunga rapid si sigur la destinatie. In plus, daca trimiteti mobilier sau alte obiecte mai mari, oferta finala va fi o optiune favorabila pentru dumneavoastra.

Inainte de a trimite un pachet, trebuie sa fiti foarte atenti la regulile impuse de companie si de tara in care urmeaza sa fie trimise.

– Livrarea alcoolului sau a tigarilor este strict interzisa.

– Alimentele perisabile, in special carnea este interzisa in oice conditie.

– Banii si obiectele valoaroase(bijuteriile) sunt interzise a fi trimise prin acest serviciu de coletarie.

Fiecare companie are reguli cu privire la cantitatea maxima de colete, dar si preturile per kilogram sau in functie de produsele pe care le trimiteti. Insa la majoritatea companiilor este permis un bagaj in limita a 40 de kilograme.

Royal-Tour este o companie internationala de transport cu o vasta experienta si dezvoltare continua, succesul sau fiind bazat pe profesionalism.

Articol publicat de catre agentia sicmedia.ro