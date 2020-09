Cum poti invata franceza mai usor inca din clasa a 6-a?

Invatarea limbii franceze, ca orice alta limba noua, implica multa memorare si, adesea, elevii nu sunt pregatiti sa memoreze foarte mult mai ales la varste mici. Deci, care este cea mai buna metoda de a invata limba franceza? Aceste sfaturi te vor ajuta cu siguranta sa inveti franceza sau sa iti ajuti copilul sa invete franceza clasa 6 si nu numai, fiind valabile si pentru alti ani de studiu.

Studiaza de fiecare data cu audio

Sa incepem cu un adevar pe care multi elevi nu il stiu, dar care este esential daca vrei sa faci mai mult decat sa citesti romane sau reviste franceze. Franceza scrisa si franceza vorbita sunt aproape 2 limbi diferite. Exista multe elemente care fac ca franceza vorbita sa para diferita de cea scrisa.

Multi elevi inca invata limba franceza in cea mai mare parte cu material scris sau metode traditionale, insa la limba franceza clasa 6 elevii sunt invatati sa vorbeasca si sunt incurajati sa asculte.

Programul scolar formal se concentreaza, de regula, pe conjugari gramaticale si verbale – profesorii nu au de ales: trebuie sa acopere programa impusa si asta lasa putin timp pentru orice altceva!

Limba franceza vorbita in salile de clasa romanesti este o fictiune, bazata pe idei despre cum ar trebui sa vorbeasca oamenii, nu pe modul in care vorbesc. Cu toate acestea, daca vrei sa inveti limba franceza pentru a comunica in franceza, nu doar pentru a trece examenele, trebuie sa te instruiesti pentru a intelege franceza moderna.

Determina care este cel mai bun mod de invatare pentru tine

Ai nevoie sa scrii? Sau trebuie sa asculti? Sau trebuie sa citesti pentru a invata lucrurile pe de rost? Indiferent de metoda pe care o utilizezi pentru a invata limba franceza, asigura-te ca o adaptezi stilului tau de invatare. Acestea fiind spuse, studierea limbii franceze cu audio este o necesitate daca vrei sa inveti limba franceza pentru a comunica: intelege limba franceza moderna si vorbeste franceza.

Studierea limbilor straine nu este la fel pentru toata lumea

Cand vine vorba de invatarea limbilor straine, nu toata lumea este la fel. Unii oameni au o perioada mai scurta in care invata decat altii si pe acest lucru se bazeaza si materia dintr-un manual franceza clasa 6. Este recomandat sa inveti in ritmul tau si sa nu te descurajezi cand altii invata mai repede.

Nu inseamna ca cineva mai putin inzestrat nu poate invata franceza, dar inseamna ca auto-studierea nu este pentru toata lumea. Unii studenti au nevoie de expertiza unui profesor care sa ii ghideze prin studiile lor, sa ii motiveze si sa gaseasca modalitati creative de a explica acelasi punct pana cand este inteles. Lectiile de franceza pe Skype si / sau telefon pot fi o solutie buna.

Utilizarea de instrumente gratuite pentru invatarea limbii franceze

In prezent, fiecare site de predare franceza ofera ceva gratuit. Lectii de franceza gratuite. Sfaturi gratuite. Clipuri gratuite. Este bine sa stii cum sa alegi. Chiar daca tot ce e gratuit pare atractiv, cu toate acestea, daca materialul nu este bun, atunci „gratuit” poate fi o pierdere totala a timpului tau. Iar timpul tau este valoros. Fii deosebit de atent la retelele de socializare. Este usor sa te pierzi acolo si sa sari de la un videoclip amuzant la altul, dar la final, sa inveti de fapt foarte putin – sau nu ceea ce ar trebui sa inveti!

Daca vrei sa inveti bine franceza, trebuie sa urmezi o cale structurata care te conduce usor prin diferite etape de invatare a limbii franceze. La un moment dat iti sugerez sa investesti intr-o metoda de invatare fiabila a limbii franceze.

Metoda pe care o alegi trebuie sa vina cu explicatii gramaticale solide – foarte putini oameni pot stapani limba franceza fara sa inteleaga mai intai gramatica franceza – si inregistrari audio in limba franceza traditionala si moderna pentru ca elevul sa poata invata si pronuntia.

Cand elevul se afla la inceput este nevoie ca el sa traduca ceea ce invata. Pe masura ce avanseaza in studiile in limba franceza, incearca pe cat posibil sa eviti traducerea atunci cand il ajuti sa invete pentru ca doar asa il vei determina sa faca efortul de a intelege.