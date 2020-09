Cristina Covaci (PMP): Candidez la functia de consilier judetean pentru a aduce prosperitate județului meu, prin proiectele elaborate impreuna cu echipa PMP Vâlcea

Pentru cei care nu ma cunosc sunt Cristina Covaci, am 35 de ani, sunt născută și crescută in Ramnicu Vâlcea, de profesie economist, cu o vechime in domeniu de peste 12 ani, am intrat in politică de aproape 2 ani, mai precis in PMP, am intrat cu convingerea ca voi reuși să îmi îndeplinesc obiectivele.

Sunt un om cu principii și valori morale, nu știu câte am reușit eu sa realizez in politica pentru oameni pana la vârsta asta dar va spun ca tot ce am făcut, am făcut cu credință, dăruire și onestitate.

Sunt un om iubitor de semeni și ma voi dedica lor in toată cariera mea!

Candidez la Consiliul Județean pentru a aduce prosperitate județului meu prin proiectele elaborate impreuna cu echipa PMP Vâlcea și domnul președinte Nicolae Pătru care, de altfel, este și candidat la Președinția Consiliului Județean ocupând poziția 3 pe buletinul de vot!

Bazați-vă pe mine! Echipa PMP Vâlcea are un singur obiectiv, oamenii!

Votați poziția 4 pe buletinul de vot la Consiliul Județean!

Respect tuturor! Vă aștept alături de mine! Votul Dumneavoastra contează!

Doamne ajută!

Cristina Covaci (PMP), candidat la functia de consilier judetean

Comandat de PMP, Filiala Valcea

CMF: 21200020

Executat de SC Vila Press SRL